MÅ BLI I AFGHANISTAN: VG møtte Farida og familien i 2017. Nå er det bestemt at hun ikke får komme tilbake til Norge. Foto: Helge Mikalsen

Farida får ikke komme til Norge. Situasjonen i Afghanistan er forbedret, mener UNE.

NTB

Even Lübeck

Publisert: 04.05.18 10:52 Oppdatert: 04.05.18 11:17

Utlendingsnemnda (UNE) opprettholder beslutningen om at Farida (12) og familien hennes ikke får komme tilbake til Norge fra Afghanistan.

Ifølge Dagbladet , som var først ute i Norge med saken, har Utlendingsnemnda vurdert at trygghetssituasjonen i Afghanistan er vesentlig forbedret.

- De sier at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har blitt vesentlig forbedret de siste årene. Hvis de ikke vil flytte hjem, så kan de være i Kabul. Dette er helt klart tvers av rettskraftige avgjørelser, sier advokat Arild Humlen.

- Det sto ingenting i dommen fra Høyesterett om at familien nå skulle få komme til Norge. Høyesterett kom til at UNE-vedtaket hadde noen mangler, men det gikk på metoden, ikke på resultatet. Nå har vi behandlet saken på nytt og rettet opp disse manglene, sier nemndleder Johan Berg i UNE.

Vant fram i mars, men...

– Dette er ikke i samsvar med hva lagmannsretten og Høyesterett har konkludert med, og er overraskende og oppsiktsvekkende, sier familiens advokat, Arild Humlen til avisen.

I slutten av mars vant familien fram i Høyesterett, og Utlendingsnemnda måtte derfor behandle saken på nytt. Det har de gjort nå, og de har kommet frem til at Farida og hennes familien ikke får komme tilbake til Norge likevel.

Familien ble tvangsreturnert til Afghanistan i 2015. De ble hentet på Dokka, stedet der de bodde, og UNE mente at behovet for asyl ikke var reelt. Det gjorde at familien, etter drøye fire år i Norge, ble sendt til Afghanistan.

Humlen forteller at «det er nærliggende å vurdere nytt søksmål», men at den avgjørelsen må tas i samråd med familien.

Denne artikkelen handler om Norge

Afghanistan

Familie