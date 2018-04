RØMMER: Her rømmer tre menn politiet mener var involvert i en skyteepisode på åpen gate midt på dagen i Oslo sentrum 4. april. Foto: Privat

Oslo-politiet tiet om skyting på åpen gate – nå er to siktet for drapsforsøk

Publisert: 19.04.18 11:38

Da det ble løsnet skudd midt på lyse dagen i Oslo sentrum, 300 meter fra Sentrum politistasjon, meldte ikke politiet ifra om dette til offentligheten. Politiet innrømmer at det burde vært gjort.

Onsdag 4. april ble det avfyrt minst et skudd på åpen gate i Oslo sentrum. Politiet mener skuddet var rettet mot en bestemt person og nå sitter to menn varetektsfengslet siktet for drapsforsøk.

En av gjerningspersonene, en 33 år gammel mann, knyttes til minst to skyteepisoder det siste året.

VG har vært i kontakt med vitner som forteller at tre menn satt på en restaurant da to andre menn kom gående opp Osterhaus gate.

Et vitne forteller at de tre mennene fikk øye på de to mennene og reiste seg fra bordet og gikk ut av restauranten.

Vold og skyting

Deretter skal de tre ha gått til angrep på de to mennene, hvor en av dem ble skallet ned.

Kort tid etter hørte vitner at det ble løsnet skudd like ved krysset Calmeyers gate/Osterhaus gate i retning Sentrum politistasjon.

Deretter skal de tre mennene ha løpt tilbake til en sølvgrå Mercedes-Benz A-klasse som sto parkert utenfor restauranten og kjørt fra stedet. Sistnevnte bekreftes av videomateriale VG har sett.

Meldte ikke ifra

Skuddet som ble løsnet midt på lyse dagen rundt klokken 13.20, meldte ikke politiet ifra om til offentligheten, hverken via Twitter eller andre kanaler. Det er hovedårsaken til at den ikke er omtalt av pressen før nå to uker etter hendelsen.

Operasjonssentralen i Oslo opplyser at de fikk meldingen om hendelsen klokken 13.42.

Vitner til hendelsen forteller at politiet var på rundspørring i området som ligger cirka 300 meter fra Sentrum politistasjon.

– Burde informert

Pressesjef i Oslo politidistrikt, Unni Grøndal, opplyser at det ikke ble gått inn for å tie om saken.

– Det gjøres alltid vurderinger i forhold til de meldingene vi får inn der og da til operasjonssentralen. I denne saken fikk vi melding en stund etter at en person hadde hørt et smell. Det var en ubekreftet, forsinket melding som kom inn til oss. Dette var observert hørt fra lang avstand, skriver Unni Grøndal i en e-post.

Hun sier at politiet vanligvis får inn flere meldinger, spesielt om en slik hendelse skjer på dagtid og et sted med flere mennesker.

– Vi sendte patruljer og fikk etter hvert opplysninger som underbygget at det skal ha vært skyting. Saken utviklet seg etter hvert. Da meldingen kom inn var det først behov for å få bekreftet opplysningene. Da vi etter hvert fikk inn flere opplysninger i saken, burde vi informert om hendelsen, skriver Grøndal.

– Relasjon mellom involverte

Politiet har etterlyst en tredje gjerningsperson. Politiadvokat Philip Green forsikrer om at saken er blitt etterforsket grundig.

Han opplyser at personen som det skal ha blitt skutt mot, så langt ikke er identifisert og at vedkommende trolig ikke ble truffet av skuddet.

– Politiet ser alvorlig på hendelsen og etterforskningen pågår for fullt, sier politiadvokaten.

Han opplyser at det tilsynelatende er en relasjon mellom de involverte og etterforskningen vil vise hva som er motivet bak hendelsen.

Varetektsfengslet

To dager etter hendelsen ble en 33 år gammel mann ble varetektsfengslet siktet for forsøk på grov kroppsskade.

– Etterforskningen har belyst saken ytterligere, så nå mener vi at det er riktig å karakterisere dette som et forsøk på drap, sier Green.

33-åringens forsvarer, Trygve Staff, ønsker ikke kommentere saken.

På mandag ble en 24 år gammel mann varetektsfengslet i fire uker med isolasjon i tok uker, siktet for drapsforsøk

Mannens forsvarer, Håvard Flatland, sier at hans klient nekter straffskyld.

24-åringen ble så sent som i februar varetektsfengslet siktet for ran.

Skutt flere ganger

33-åringen, som er en kjenning av politiet, er dømt i flere alvorlige saker.

Han er siktet for et annet drapsforsøk som skal ha funnet sted på Majorstua i Oslo i fjor sommer.

I 2015 ble han dømt for å ha skutt en mann i armen med pistol.

Tiltalen gjaldt to drapsforsøk, men retten fant at det ikke var bevist utover enhver rimelig tvil. I skjerpende retning legges det vekt på at skytingen fant sted i et område hvor det også befant seg mange andre som kunne blitt skadet. Han ble dømt til fire års fengsel.

I 2010 ble han dømt til å medvirket til to ran med en ikke-fungerende pistol, sammen med en annen mann.

Dommen ble anket og lagmannsretten fant det bevist at det var 33-åringen som

hadde pistolen og som førte an under angrepet. En av gjerningspersonene skal ha uttalt under angrepet: «Bare skyt ham».

Flere skyteepisoder

Det har vært flere skytinger i Oslo-området den siste tiden, hvor en av dem endte med dødelig utfall og drapssiktelse. Flere av skytingene kan knyttes til gjengproblematikk, mener politiet.

Politiet har uttalt de ser svært alvorlig på at det skjer oppgjør mellom kriminelle på offentlig sted. Politiet opplyser at det er for tidlig å si om skytingen i Osterhaus gate er relatert til kriminelle gjenger.

