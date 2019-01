Døde etter skyting i Borlänge i Sverige

En 25 år gammel mann er død etter skyting utendørs i Borlänge i Dalarna i Sverige fredag kveld. En annen mann er innlagt på sykehus med kritiske skader.

Publisert: 12.01.19 08:55

Hendelsen etterforskes nå som drap og drapsforsøk. Motivet for skytingen er fortsatt ikke kjent og så langt er ingen pågrepet, ifølge Aftonbladet .

Politiet fikk melding om skytingen i bydelen Kvarnsveden, nord i Borlänge ved 23-tiden fredag kveld. Skyteepisoden skjedde utendørs i et boligområde. Borlänge er en by og kommune i Dalarna og ligger omtrent 20 mil nordvest for Stockholm.

– Vi fikk melding om at det hadde skjedd en skyteepisode utendørs i et boligområde i Borlänge. To personer er sendt til sykehus, opplyste Olle Lund, operasjonsleder i politiet til Sveriges Radio.

– Ingen andre ble skadd i hendelsen. En tredje personen er i så fall vitne eller en sjokkskadet person, sa Olle Lund i politiet.

Sju ambulanser ble sendt til stedet da de fikk melding . Ifølge Aftonbladet var også et ambulansehelikopter på stedet. To personer i midten av 20-årene ble sendt til sykehuset. Aftonbladet bekreftet lørdag morgen at en av de skadde som ble fraktet til sykehus fredag kveld, har dødd av skuddskadene. Pårørende er varslet.

Hendelsen etterforskes nå som drap og drapsforsøk.

Politiet har sperret et område hvor skyteepisoden skjedde. I morgentimene foretok politiet en husransakelse på en adresse og sperret et grøntområde noen kilometer sør for skyteepisoden.

– Det handler om sporsikring, sier Olle Lund til Aftonbladet.

Ingen er foreløbig pågrepet i saken.