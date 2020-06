ØNSKER BEKLAGELSE: Hans Geelmuydens (t.h.) kalte Umar Ashraf (t.v.) en «autoritær ekstremist» og sa at han måtte lære seg «vestlige verdier». Ashraf ønsker en personlig beklagelse. Foto: Therese Nordhus Lien / Norsk Folkehjelp / Trond Solberg, VG

Hans Geelmuyden ba bransjekollega lære seg «vestlige verdier»: Flere kunder tar avstand

Flere kunder reagerer på PR-nestor Hans Geelmuydens uttalelser i en debatt om mangfold. Arbeidstilsynet er en av flere Geelmuyden-kunder VG har snakket med som tar avstand fra uttalelsene.

Det var Dagens Næringsliv som først meldte at LO avbryter sitt samarbeid med kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese (GK), etter PR-ekspert Hans Geelmuydens uttalelser knyttet til mangfold i kommunikasjonsbransjen.

Uttalelsene ble først omtalt i to saker hos Kampanje. Deretter fulgte en ny sak, hvor Kampanje viser til en Facebook-tråd der Hans Geelmuyden skrev at kommunikasjonsrådgiver Umar Ashraf var en «autoritær ekstremist» og at han måtte lære seg «vestlige verdier».

Beklager sterkt

Nå har flere av GKs kunder tatt avstand fra uttalelsene, og LO har avbrutt samarbeidet med byrået.

– Det beklager jeg sterkt. Vi har hatt et godt samarbeid på ett prosjekt. Og så vidt jeg forstår har de vært fornøyde med det, sier Hans Geelmuyden til VG om LO-samarbeidet.

Han har tidligere beklaget uttalelsen overfor mediene. Umar Ashraf reagerer likevel på at Geelmuyden ikke har sendt en beklagelse direkte i hans retning.

– Vi er nødt til å tenke over hvordan vi skal snakke med hverandre, og adressere rasistiske utsagn. Jeg er hardhudet nok til å tåle dette, men jeg vet ikke om Hans Geelmuyden forstår hvilken symboleffekt det har når han ikke klarer å rette en unnskyldning direkte til meg, sier Ashraf til VG.

Samtidig sier Geelmuyden at han gjentatte ganger har invitert Ashraf på en kopp kaffe, blant annet i et kommentarfelt.

– Jeg har invitert han til en samtale over en kopp på kaffe. Jeg har tatt min del av ansvaret. Jeg håper han ombestemmer seg og takker ja.

– Oppført seg som en dust

Geelmuyden sier også at han er glad i alle byråets kunder.

– Vi har over 200 kunder i GK. Vi er like glade i alle sammen. Jeg tenker at vi har fått reaksjoner fra syv til åtte av disse, og det tar vi på det største alvor. Jeg har selv også beklaget uttalelsene for mange dager siden, sier han.

Ashraf mener det i utgangspunktet er trist om bedriften mister flere kunder.

– Jeg vet at han har medarbeidere, og jeg unner dem å beholde oppdrag og dermed sin arbeidsplass. Når de mister kunder og oppdrag, risikerer mange å få en usikker arbeidssituasjon, fordi sjefen har oppført seg som en dust.

Han sier det ikke handler om hans ego at han vil ha en unnskyldning, men at det handler om hvilke verdier man skal ha i samfunnet.

– Når du behandler noen dårlig, skal du være voksen nok til å beklage overfor den du har rammet.

Også Geelmuydens egne ansatte tar avstand fra toppsjefens utspill i et Facebook-innlegg publisert tirsdag ettermiddag:

Arbeidstilsynet tar avstand

Seks Geelmuyden Kiese-kunder uttaler seg om saken til VG.

– Mangfold og inkludering er helt grunnleggende for Arbeidstilsynet, og vi tar avstand fra uttalelsene, sier Stig Inge Eikemo, kommunikasjonsdirektør i Arbeidstilsynet.

Han sier at de ennå ikke har vært i dialog med GK.

– Men det er naturlig at vi tar en samtale med dem om dette.

Flyktninghjelpen er også kunder av GK.

– Flyktninghjelpen tar avstand fra denne type uttalelser, sier Geir Olav Lisle, assisterende generalsekretær i Flyktninghjelpen.

Flyktninghjelpen har ikke nye samarbeidsplaner med GK fremover, men det var fra før heller ikke planlagt.

Jan Rune Fagermoen er fungerende direktør i Kirkerådet i Den norske kirke, som også er kunde av GK.

– Vi tar avstand fra den stigmatiserende språkbruken som Hans Geelmuyden kom med og de holdningene det representerer. Det ser jeg mange av hans ansatte også gjør, sier han.

Samtidig påpeker han at dette ikke representerer Den norske kirkes holdninger.

– Vi vil fremme nestekjærlighet og likeverd. Hans Geelmuydens språkbruk spiller på holdninger vi tar avstand fra, sier Fagermoen.

Til slutt informerer han om at de har et godt samarbeid med ansatte i GK, men at avtalen mellom de to er i ferd med å gå ut. Da vil det bli en ny anbudsrunde.

– Må stå for hans egen regning

Dagens Næringsliv har også fått kommentarer fra tre kunder som tar avstand fra Geelmuydens uttalelser. Byrådsleder Raymond Johansen stiller seg kritisk på vegne av Plan- og bygningsetaten i Oslo, Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektorater) mener uttalelsene svekker tilliten og Ikea sier uttalelsene er uakseptable.

Høyskolen Kristiania er også en del av GKs kundegruppe. De har sendt sin uttalelse til VG:

– Uttalelsene til Hans Geelmuyden må stå for hans egen regning. Dette er et synspunkt som han må svare for. Vi registrerer at han har nyansert sine uttalelser og at de ansatte har vært tydelige i hva de også mener. Mangfold og inkludering i alle bransjer er viktig, og dette er også viktige verdier for oss, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Stein Oddvar Evensen.

Han påpeker at de generelt er fornøyde med leveransene fra GK til Høyskolen Kristina.

NHO: Alle har en jobb å gjøre

NHO har også benyttet seg av enkeltoppdrag fra GK. Fungerende kommunikasjonsdirektør Gjermund Løyning sier han bare kjenner saken fra mediene og det for han fremstår som om Hans Geelmuyden har beklaget for de «ukloke uttalelsene».

– Generelt sett opplever vi at private bedrifter er mer bevisste på fordelene ved mangfold, og at riktig kompetanse er mest avgjørende når bedriftene skal rekruttere, sier Løyning.

– I tillegg vil jeg si at alle, både innen privat og offentlig virksomhet, har en jobb å gjøre fremover for å skape det mangfoldet de fleste av oss ser som en styrke og et kvalitetsstempel for å skape vekst og utvikling i et moderne samfunn.

Bane NOR har en rammeavtale med GK ut 2021 som en av to leverandører av redaksjonelle tjenester.

– Ved fremtidige utlysninger av slike oppdrag vil Bane NOR vurdere å legge inn i kontrakten at tilbyderne skal kunne identifisere seg med Bane NORs verdigrunnlag. Vi ønsker mangfold og muligheter for alle, og vil at samarbeidspartnerne våre skal stå for det samme, sier pressevakt i Bane NOR Olav Nordli.

Dette er også viktige verdier i Geelmuyden Kiese, ifølge Hans Geelmuyden.

Publisert: 25.06.20 kl. 21:43

