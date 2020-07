DØD: Alf Johan Halvorsen døde av skadene han pådro seg da han ble badet i glovarmt vann. Foto: Trond Solberg

Senket mann i glovarmt vann – dømt for uaktsomt drap

En helsesekretær er dømt for uaktsomt drap etter at Alf Johan Halvorsen ble senket i glovarmt vann og fikk brannskader.

Hendelsen fant sted søndag 24. februar 2019 i Færeder kommune i Vestfold, på Oserødmyra bofellesskap.

Helsesekretæren er ifølge dommen dømt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, og for «grovt uaktsomt som helsepersonell å ha unnlatt å utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og å gi den omsorgsfulle hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig».

Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes til fengsel i åtte måneder, hvorav tre måneder betinget med en prøvetid på to år.

Tiltalte erklærte seg ikke skyldig, og forsvarer la ned påstand om fullstendig frifinnelse.

Kvinnen ble av retten dømt til åtte måneder i fengsel, hvorav fire måneder betinget med en prøveperiode på to år.

Videre skrives det i dommen at Halvorsen ble påført andregrads forbrenninger på minst 40 prosent av kroppsoverflaten og døde etter kort tid av skadene.

Ifølge en rapport fra dødsfallet på Oserødmyra bofellesskap i Vestfold var ikke sikringen god nok og prosedyrene ble ikke fulgt.

Halvorsen hadde nettopp fylt 51 år og døde fire dager senere på Haukeland sykehus i Bergen av brannskadene han ble påført av badet.

I rapporten står det at han ble senket i et halvfullt badekar av helsesekretæren og begynte å skrike av smertene. Dette ble hørt av en medarbeider som kom til. De to medarbeiderne begynte å dusje han i iskaldt vann, noe som ifølge rapporten gjorde brannskadene verre.

Hendelseanalysen konkluderte med at de viktigste årsakene til ulykken er at prosedyren for badingen ikke ble fulgt, samt at badekaret hadde et blandebatteri uten god nok sikring mot skålding.

Publisert: 03.07.20 kl. 09:10 Oppdatert: 03.07.20 kl. 09:24

