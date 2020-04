MANGE I KARANTENE: 40 ansatte ved Narvik sykehus er i karantene etter å ha vært i kontakt med en coronasmittet pasient. Det får konsekvenser for driften av lokalsykehuset. Foto: Ulriksen, Michael / Scanpix

40 ansatte i karantene etter kontakt med coronasmittet pasient

Sykehuset i Narvik vil få utfordringer med driften som følge av at 40 ansatte nå er i karantene. Blant annet må pasienter flyttes til andre sykehus.

Den smittede pasienten ble først innlagt i Narvik på grunn av alvorlig sykdom, før vedkommende ble flyttet over til sykehuset i Tromsø i noen dager, for så å bli flyttet tilbake til lokalsykehuset i Narvik.

Etter å ha vært der i «vel en uke», testet pasienten positivt for coronaviruset onsdag. Det opplyser Universitetssykehuset Nord-Norge i en pressemelding.

I mellomtiden har omkring 40 ansatte ved lokalsykehuset vært i kontakt med pasienten - uten å vite at pasienten hadde viruset. Disse er nå satt i karantene.

I går oppga UNN at 14 ansatte var borte fra jobb på grunn av coronaviruset. I dag er tallet på ansatte i helseforetaket steget til 106, ifølge den siste oppdateringen på deres hjemmesider.

Flere pasienter må flyttes

Lokalsykehuset er et lite sykehus med få ansatte. At mange medarbeidere nå må ut i karantene, gir utfordringer for driftssituasjonen for sykehuset, står det i pressemeldingen.

Som en konsekvens vil øyeblikkelig hjelp-pasienter som ikke må til Narvik, ivaretas av UNN Harstad og UNN Tromsø. Pasienter som kan skrives ut, blir skrevet ut i løpet av dagen. Andre pasienter må overføres til UNNs øvrige driftseneheter i Harstad og Tromsø.

UNN skriver at de jobber med å få full oversikt over situasjonen.

Pasienten utviklet symptomer på viruset etter overflyttingen til Narvik og ble testet på nytt. Det positive prøvesvare var klart i går, onsdag 15. april. Pasienten har ligget på enerom og den anses som lite sannsynlig at andre pasienter er smittet som følge av dette, skriver sykehuset.

Publisert: 16.04.20 kl. 09:44

