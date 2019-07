STOR SYKEPLEIERMANGEL: Ifølge en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) vil Norge mangle 28.000 sykepleiere og 18.000 helsefagarbeidere i 2035. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Ap: – Ikke i nærheten av nok til å dekke behovet for sykepleiere

Rekordmange har fått tilbud om plass på sykepleierstudiet. Det er likevel langt fra nok, mener eldrepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Tuva Moflag.

Årets tall for Samordna opptaks hovedopptak viser at totalt 99.319 søkere har fått tilbud om studieplass, som er over 1000 flere enn i fjor.

Dette er første opptak til sykepleierstudiet etter minimumskravet på gjennomsnittskarakteren 3 i norsk og matte ble innført, som førte til en nedgang på 18 prosent i antall søkere.

Det er likevel nå en økning i antall studieplasser og rekordmange har fått tilbud: 7.255, en økning på 3.7 prosent fra i fjor.

Varsler stor sykepleiermangel

Forsknings- og høyereutdanningsminister Iselin Nybø (V) er jublende fornøyd med årets opptak til sykepleierstudiene.

REKORDMANGE FÅR PLASS: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) presenterer opptakstallene for høyere utdanning på Oslomet tirsdag. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– 260 flere får tilbud om plass på sykepleierstudiet enn i fjor og jeg er veldig glad for den økningen. Vi kommer til å trenge mange flere sykepleiere i fremtiden, sier Nybø til VG.

Det har statsråden helt rett i: Ifølge en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) vil Norge mangle 28.000 sykepleiere og 18.000 helsefagarbeidere i 2035.

Ap: – Ruster oss ikke for fremtiden

Eldrepolitisk talsperson Tuva Moflag (Ap) mener imidlertid at det ikke gjøres nok for å imøtekomme denne mangelen.

– Det er ikke i nærheten av nok til å dekke behovet vi har for sykepleiere i framtiden, sier Moflag til VG.

ØNSKER FLERE STUDIEPLASSER: Eldrepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Tuva Moflag, forteller at partiet ønsker å opprette 3000 nye studieplasser for sykepleiere og andre fag som ruster landet for de store oppgavene i eldreomsorgen. Foto: Bernt Sønvinsen/Arbeiderpartiet

Hun påpeker at det er dobbelt så mange kvalifiserte søkere enn de som får plass.

– Selv de som imøtekommer karakterkravene blir møtt med en stengt dør og vi får likevel et etterslep i antallet sykepleiere.

– Så du mener statsråden ikke har grunn til å juble over årets opptak?

– Det statsråden jubler over er at vi fortsatt vil ha en sykepleiermangel i fremtiden og et opptak som på ingen måte ruster oss for fremtiden.

– Altfor liten økning

Tuva Moflag får støtte fra Ida Maria Pinneørd (Ap), ordfører i Bodø kommune, som merker mangelen på sykepleiere og helsefagarbeidere. I mars hadde kommunen 50 ledige sykepleierstillinger og 14 ledige vernepleierstillinger.

MERKER MANGELEN: Ordfører i Bodø kommune, Ida Maria Pinneørd (Ap), etterlyser flere studieplasser til sykepleiere. Foto: Per Inge Johnsen / Bodø kommune

Kommunen har gjennomført en rekke tiltak for å rekruttere flere sykepleiere og helsefagarbeidere, blant annet rekrutteringsstipend for sykepleierutdanningen og at de har ansatt flere lærlinger.

– Men det må utdannes enda flere sykepleiere. En økning på 3,7 prosent til sykepleierstudiene er altfor lite, sier Pinnerød om årets opptak til sykepleierstudiene.

– Må ha nok praksisplasser

Iselin Nybø sier at Arbeiderpartiets kritikk går på autopilot og at årets opptak viser at utviklingen går i riktig retning.

– Er 260 nye studieplasser nok for å få imøtekomme den varslede sykepleiermangelen og eldrebølgen?

– Vi kan ikke bare løse velferdsstatens problemer ved å få inn flere sykepleiere. Vi må satse på andre innovative løsninger også.

Regjeringen har nå gitt ti millioner kroner til Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling (Diku), for å lage en pilotordning for å få nye praksisformer til sykepleierutdanningen.

– Når vi skal øke andelen studieplasser må vi sørge for å ha nok praksisplasser, og det kan ikke universitetene og høgskolene løse på egen hånd, sier Nybø.

– Må gjøre yrket mer attraktivt

Camilla Jansen (19) fra Kløfta er blant dem som har kommet inn på sykepleierstudiet ved Oslomet.

Mer bør gjøres for at yrket blir mer attraktivt for unge for at flere skal søke seg til sykepleierstudiene, mener hun.

FREMTIDIG SYKEPLEIER: Camilla Jansen (19) gleder seg til å begynne på sykepleierstudiene og håper flere unge vil søke. Foto: Jantra Hollum/VG

To av tre helsefagarbeidere jobbet deltid i 2016, ifølge en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det merket Jansen når hun møtte sykepleiere mens hun gikk helsefag på videregående.

– Mange klagde over at det burde være høyere lønn og flere heltidsstillinger. Det er mange som slutter på grunn av belastninger og at de blir slitne, sier Jansen.

Ordfører i Bodø Kommune, Ida Maria Pinnerød, etterlyser et opprør mot ukulturen for å ansette sykepleiere og helsefagarbeidere i vikariater og deltidsstillinger.

– Vi vet det er et behov

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Maria Bjerke, sier til VG at de skal legge frem en Nasjonal helse og sykehusplan til høsten, hvor behovet for helsepersonell i framtiden vil være et av hovedområdene.

– Økningen i studieplasser kommer fordi vi vet det er et behov. Det holder ikke kun å øke antall studieplasser, vi må også bruke helsepersonellet som er i helsetjenestene nå på en bedre måte, både ved at flere jobber heltid, men også at vi henter ut gevinster av nye arbeidsformer og bedre organisering, forteller Bjerke.

Rettelse: I første versjon av denne saken sto det at minimumskravet for opptak til sykepleierstudiet er et karaktersnitt på 3,5. Det riktige er at minimumskravet er på 3 og gjelder kun for norsk og matte. Dette ble rettet 25.juli klokken 11.14.