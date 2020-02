KAOS: Fortsatt er det mange nordmenn som ikke har fått skikkelig beskjed om når de kan komme hjem til Norge. Foto: BORJA SUAREZ / X02091

Sandfaste nordmenn: – Lever fortsatt i det uvisse

Både SAS og Norwegian håper å få hjem resten av de sandfaste nordmennene på Gran Canaria i løpet av onsdagen. Men Solveig Paulsen (33), som er gravid i sjuende måned – og Inger Johanne Wremer og familien, som skulle vært i begravelsen til ektemannens mor på onsdag, lever fortsatt i det uvisse.

– Vi har bare fått beskjed om at vi skal få en oppdatering klokken 14, så en klokken 17 – og nå sist kl 08.00 i morgen. Jeg er nå gravid i sjuende måned. Da vi reiste nedover vurderte jeg at det var innenfor, men jeg føler at det begynner å haste med å komme seg hjem, sier Solveig Paulsen.

GRAVID: – Jeg føler det begynner å haste med å komme meg hjem nå, sier Solveig Paulsen fra Oslo som er gravid i sjuende måned. Foto: PRIVAT

– Vi har også fått beskjed om at vi får en oppdatering i imorgen kl 08.00. Nå har vi gitt opp. Uansett kommer vi ikke hjem til Norge slik at vi rekker begravelsen til min manns mor i Kristiansand på onsdag, sier Inger Johanne Wremer.

– Vi jobber fortsatt for at alle skal komme seg hjem i løpet av onsdagen, opplyser pressetalsmann Christer Baardsen i Norwegian til VG.

Han forteller at alle de åtte flyene som har stått på bakken på flyplassen i Las Palmas vil etter planen være klargjort i løpet av kvelden tirsdag. Av disse åtte er målet at sju har fløyet fra Gran Canaria i løpet av kvelden.

– Totalt flyr vi ni ekstraflygninger fra Las Palmas tirsdag. Én av disse flygningene foretas av en innleid 747 som flyr fra Las Palmas til Oslo i kveld. 747-en har en kapasitet på 455 passasjerer, opplyser Baardsen.

Presseansvarlig i SAS, John Eckhoff opplyser til VG at selskapet har fraktet hjem 511 passasjer til Norge – og i løpet av tirsdag kveld vil ytterligere 295 komme hjem til Norge.

SANDSTORM: Dette bildet er tatt lørdag - og det sandfaste flyet på rullebanen skimtes såvidt gjennom sandstormen. Foto: Borja Suarez/Reuters / X02091

– Nå er det 400 av våre passasjerer som er igjen og de regner vi med å få hjem på onsdag. Vi sender et Airbus 330 med plass til 262 passasjer – og et annet fly med plass til 180. Nå jobber vi på spreng for å booke om de passasjerene som er igjen, sier John Eckhoff til VG.

Både Solveig Paulsen og Inger Johanne Wremer og deres familier reiser med SAS og de er begge misfornøyd med informasjonen og måten de er blitt møtt på av SAS og deres representanter de siste siste dagene.

– Vi har ringt SAS kundeservice gjentatte ganger, uten å få svar. Tidlig tirsdag morgen fikk vi beskjed at ikke kunne regne med å komme hjem før 29. februar, sier Solveig Paulsen.

– Egentlig skulle vi reist hjem på mandag og tenkte at vi hadde god margin i forhold til begravelsen på onsdag. Vi har ringt åtte ganger til SAS kundeservice for å forklarer vår situasjon med min manns mor som døde og begravelsen som skulle være i Kristiansand på onsdag. Vi forklarte også at det var viktig for oss fordi det var min mann som er prest som skulle forrette i begravelsen. Derfor ba vi om mulig å bli prioritert. Vi kunne ha rukket begravelsen dersom vi hadde fått et fly mandag eller tirsdag. Så hørte vi at et SAS fly tok av til Norge som hadde tre-fire ledige seter, i følge venner av oss som var med samme fly, sier Wremer.

RAKK IKKE BEGRAVELSE: Inger Johanne og Eivind Wremer skulle vært i Kristiansand og begravelsen til hans mor hvor han skulle forette på onsdag. Foto: privat

Overfor VG beklager John Eckhoff situasjonen som er oppstått for mange av deres passasjerer.

– Jeg forstår at dette er en fortvilet situasjon for familien det gjelder og at vi ikke har klart å prioritere en slik situasjon. Men samtidig har dette vært en krevende situasjon for oss over flere dager. Vi kunne vært bedre på informasjon og det må vi ta med oss videre og lære av, sier Eckhoff.

Publisert: 25.02.20 kl. 22:50 Oppdatert: 25.02.20 kl. 23:12

