Caroline døde etter fødselen: – Hun hadde vært så forbannet

Caroline Hellsten (30) fikk aldri bli kjent med sitt andre barn. Hun døde en uke etter at sønnen William kom til verden. For samboeren Nicklas ble dagen da Caroline mistet livet begynnelsen på et mareritt.

Gustaf Tronarp/Aftonbladet

Nå nettopp

Mot slutten av graviditeten kjente Caroline Hellsten (30) at noe ikke var som det skulle.

– Hun var redd, og sa flere ganger til meg at dette ikke kom til å gå bra, sier samboeren Nicklas Carlsson.