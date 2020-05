UTELUKKER IKKE 1995-FLOM: Flyfoto over Gudbrandsdalen under ekstremflommen «Vesleofsen» i 1995. – Det er ikke umulig at vi får en 1995-flom om igjen. Men da må det mye nedbør til i kombinasjon med varmt vær, sier Inger Karin Engen ved flomvarslingstjenesten ved NVE. Foto: Nils Bjåland, VG

Frykter ny skadeflom etter historisk snøvinter: – Ser mye verre ut enn på mange år

Snømengder opptil 300 prosent av normalen gir overhengende fare for store ødeleggende flommer fra neste uke. Ringebu-ordfører Arne Fossmo er svært bekymret for situasjonen.

For snømengdene i Norge er nå de største siden Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) startet sine beregninger i 1958. I store områder både i Sør- og Nord-Norge er snømengden 300 prosent av det normale.

Torsdag gikk NVE ut med et flomvarsel der de pekte på den store faren for skadelig flom flere steder i Norge nå.

– Det ser mye verre ut enn på mange år, sier Ringebu-ordfører Arne Fossmo til VG.

Langs Gudbrandsdalslågen er de flere ganger blitt utsatt for svært store ødeleggelser. Fossmo ser med bekymring på snømengdene til fjells, samtidig som elven er blitt stadig grunnere. Og situasjonen i sideelvene skaper hodebry.

– Her vil det bli skadeflom av et visst omfang. Jeg sier ikke det for å skremme folk. For slik er det. Lågen er fylt med sand og masse gjennom mange år. Jeg er redd flommen blir stor, sier Fossmo.

I Ringebu har de gjort store grep til flere titalls millioner kroner for å sikre seg mot flom. Men det har ikke vært nok mot de verste herjingene.

Ordføreren forteller at bebyggelse og næringseiendommer er utsatt for flom også denne gangen. Han er ganske sikker på at det blir to, store flommer denne våren. Samtidig peker han på den alvorlige situasjonen som kan oppstå dersom E6 blir oversvømmet.

– Da risikerer vi at vi blir stengt inne av en større flom, at hjemmetjenesten ikke kommer seg rundt og at hovedferdselsveien mellom Oslo og Trondheim blir stengt. Vi er ikke bekvem med situasjonen, sier Fossmo.

NVE: Større sjanse enn normalt

NVE forventer at varmere vær i neste uke vil sette fart på snøsmeltingen.

– Det er hvert eneste år en viss sannsynlighet for å få kjempeflom. I år er den ganske mye større enn det som er normalt, sier Inger Karin Engen, hydrolog ved flomvarslingstjenesten ved NVE.

ENORME SNØSKAVLER: Måkemannskapet var ute for å renske skavlene ved E39 i Nordkapp kommune i april. Foto: Statens vegvesen

Hun forteller at de ikke kan varsle hvor stor en flom kan bli, men forteller at snøforholdene gjør at det nå ligger til rette for en virkelig stor flom – dersom et uheldig vær slår til fremover.

I 1995 ga ekstremflommen «Vesleofsen» enorme ødeleggelser i Gudbrandsdalen.

– Det er ikke umulig at vi får en 1995-flom om igjen. Men da må det mye nedbør til i kombinasjon med varmt vær, sier Engen.

Nettopp der Gudbrandsdalen går gjennom Ringebu og nabokommunen Øyer, blir også nå pekt på som et område med høy fare for storflom. Her herjet flommen i 1995, og siden i 2011 og 2013.

– Vi frykter all den snøen som ligger i fjellet. Jo lenger det går, jo varmere blir det når været slår om, sier Øyer-ordfører Jon Halvor Midtmageli.







RAMMET FLERE GANGER: Fåvang i Ringebu kommune opplevde store vannmengder i mai 2018.

Han påpeker at kommunen har gjort en del grep på steder hvor flom tidligere har rammet, Men fortsatt er bebyggelse, dyrket mark og campingplasser truet.

– Der E6 bygges ut nå er målet 200-årsflom pluss en meter. Men hva er 200-årsflom? Nå kommer det jo oftere og oftere. Kanskje vi må bytte ut skalaen snart, sier Midtmageli.

Er i gang med å fylle sandsekker

Lenger nord i landet er flomfaren nå beregnet som enda større.

I Trøndelag beregnes faren for en stor vårflom med ødeleggende virkning til 90 prosent i enkelte vassdrag. I Nord-Norge beveger farevarselet seg opp mot 95 prosent. Og der er vinteren langt fra over, etter å ha vært enormt snørik.

– Vi setter i gang med beredskap med å fylle sandsekker og er forberedt på at elven kan gå utover sine bredder. Det er egentlig ikke mer vi kan gjøre, sier Nordreisa-ordfører Hilde Anita Nyvoll, som var med videomøte med NVE om situasjonen torsdag.

I Reisaelva beregnes det nå 95 prosent sjanse for en flomsituasjon som kan gi alvorlige skader. Sideelver har tidligere dratt med seg broer.

– Vi pleier ikke å ha ekstremflommer som man ofte har lenger sør. Vi krysser fingrene for at vi unngår dette også nå. Men det er en spesiell situasjon. Vi har ikke hatt så ekstreme varsler på lang tid, sier Nyvoll.

Og vinterværet fortsetter inntil videre til fjells. Ved skianlegget Stryn Sommerski på Vestlandet har det akkurat kommet en ny halvmeter snø.

De enorme snømengdene kan utsette den planlagte åpningen i slutten av mai. For den rasutsatte veien må brøytes opp til breen før åpning.

– Det er enormt mye snø mot normalen de siste 20 årene. Det er brutalt mye snø mot hva vi er vant til. Det var nok mer i 1997, men dette er ikke langt unna, sier daglig leder Nina Lensebakken ved skisenteret til VG, som var med å måket taket av kafébygget, med en høyde på 7,6 meter, nylig.

Publisert: 15.05.20 kl. 06:12

