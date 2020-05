KAN FÅ LANG DOM: Paul Whelan skulle etter sigende i bryllupet til en tidligere kollega fra det amerikanske marineinfanteriet i Moskva. Der ble han pågrepet for spionasje. Nå vil russerne fengsle ham i 18 år. Foto: Whelan-familien via REUTERS Foto: HANDOUT / X80001

Vil fengsle «spionen» i 18 år: – Vi er i sjokk

Russland kjører hardt mot hardt og vil fengsle amerikanske Paul Whelan i 18 år. Saken har skapt spekulasjoner om en utleveringsavtale mellom USA og Russland.

Nå nettopp

Påtalemyndigheten i Russland har bedt om 18 års fengsel for spionsiktede Paul Whelan (50). Det melder det russiske nyhetsbyrået Interfax.

– For å være ærlig – vi er i sjokk, sier Whelans advokat, Vladimir Sjerebenkov, ifølge Moscow Times.

Det var 28. desember i 2018 at amerikaneren ble pågrepet i den russiske hovedstaden, Moskva. Nyttårsaften samme år fortalte den russiske sikkerhetstjenesten FSB at de hadde arrestert Whelan, siktet for spionasje.

Ifølge advokaten skal påtalemyndigheten ha bedt om at Whelan soner «i et tøft regime». 50-åringen skal ha forholdt seg rolig da påtalemyndigheten kom med sitt krav.

Familien fikk vite om arrestasjonen da nyheten sprakk i 2018, og avviste umiddelbart anklagene om spionasje. Ifølge dem skal han ha vært i Moskva for å delta i bryllupet til en venn. I retten har den spionsiktede selv også nektet all skyld.

Byttehandel?

Pågripelsen av Whelan kom kort tid etter at den russiske studenten og våpenaktivisten Maria Butina ble pågrepet i USA. Hun erklærte seg ikke skyldig i spionasje, men ikke skyldig i konspirasjon. Saken satte sinnene i kok i Russland, og utenriksminister Sergej Lavrov krevde hennes løslatelse.

Dagen etter Whelans arrestasjon, svarte amerikanske myndigheter med å pågripe russeren Dmitrij Makarenko på den amerikanske øya Saipan, tiltalt for hvitvasking og ulovlig eksport av forsvarsmateriell.

USA har hele tiden fordømt fengslingen av Whelan og sagt at det ikke finnes nok bevis for å holde ham innelåst.

Whelans arrestasjon har skapt spekulasjoner om en mulig byttehandel mellom Russland og USA. Den russiske spionen Konstantin Yarosjenko, som sitter fengslet for dopsmugling i USA, har blitt nevnt som en mulig byttepartner for Whelan.

Whelan-saken har visse likhetstrekk med Frode Bergs arrestasjon, hvor nordmannen ble dømt til 14 års fengsel under strengt regime for spionasjevirksomhet i Russland. Berg fikk dommen i april 2019, men ble benådet og utlevert i november samme år. Da hadde han vært fengslet i nesten to år.

Familien: – Nok er nok

11. mai i år hadde Whelan sittet i et russisk fengsel i 500 dager. Han har blitt nektet å ringe hjem til familien i USA, og har heller ikke vært i kontakt med amerikanske myndigheter.

– Paul har blitt isolert fra venner og familie i mer enn 16 måneder, mens han har vært offer for et urettferdig russisk rettssystem, uttalte Whelans tvillingbror, David, for to uker siden.

Whelan skal ha tjenestegjort i det amerikanske forsvaret og jobbet med sikkerhet som sivilist. Da han ble arrestert var han global sikkerhetssjef i BorgWarner som lager produkter til bilindustrien, har selskapet bekreftet.

Familien har hele tiden hevdet hans uskyld og krevd at han løslates.

– Det finnes ikke bevis. Det var ingen forbrytelse. La Paul fra hjem, la han møte moren sin og ønske henne god morsdag ansikt til ansikt. Nok er nok, fortsatte tvillingbroren i sin uttalelse.

Publisert: 25.05.20 kl. 21:11

Mer om Russland USA Spionasje Moskva

Fra andre aviser