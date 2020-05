PRØVER EGNE METODER: En dag skal Tarjei tilbake til sykehuset for å få svar på hvordan sykdommen utvikler seg. Men ikke ennå. Foto: Janne Møller-Hansen

Sier nei til cellegift: Slik går det med Tarjei nå

I tre og et halvt år har VG fulgt kreftsyke Tarjei (29) som sier nei til cellegift. Historien har ennå ikke en endelig slutt. I dag kjemper Tarjei for å bli frisk.

– Jeg aner ikke hvordan min historie kommer til å ende. Men jeg hadde ikke sagt nei til cellegift dersom jeg ikke trodde at jeg skulle klare å bli frisk uten, sier Tarjei.

Lørdag fortalte VG om Tarjeis eksperiment, og hvordan han vil bruke alternativ behandling og tankekraft for å bli frisk fra kreft.

Et dødelig eksperiment, advarer legene. Tarjei mener at han gjør det eneste som føles riktig for ham.

– Føler jeg har noe uoppgjort

I fjor vår, da Tarjei ble dødssyk av kreften, ombestemte han seg – og tok cellegift. I august ble han kreftfri.

I januar kom kreften tilbake. Nå sier Tarjei på nytt nei til den medisinske behandlingen.

– Da jeg sa ja til cellegift, døde noe i meg. Jeg ga opp hvem jeg var, til fordel for hvem jeg kan bli. Nå føler jeg at jeg har noe ugjort med meg selv, sier Tarjei.

I episode tre av «Tarjeis eksperiment» kan du se hva som skjedde da Tarjei ombestemte seg:

Hvis Tarjei hadde tatt kreftbehandlingen nå, etter at han fikk tilbakefall, ville han nesten med sikkerhet blitt kurert, vurderer Tarjeis kreftlege, Gustav Lehne.

Uten medisin er legene bekymret for hvordan sykdommen vil utvikle seg. Kreften kan bli mer aggressiv og spre seg raskere enn forrige gang.

«Hvorfor ikke cellegift?»

Denne gangen kan det bli for sent hvis Tarjei ombestemmer seg, advarer Lehne.

Likevel sier Tarjei nei til medisin.

Lehne vil ha inn Tarjei til jevnlige kontroller. Det vil ikke Tarjei.

Spørsmålet alle stiller Tarjei nå er: Hvorfor tar du ikke cellegift?

– Og mitt svar er: Hvorfor spør du meg ikke heller grunnen til at jeg velger den reisen jeg gjør? De fleste spør meg hvorfor jeg ikke tar cellegift. De færreste spør hvorfor jeg gjør dette, for å forstå retningen jeg faktisk går.

Akkurat nå har Tarjei valgt bort medisinen.

– Er det ikke mer interessant å forstå reisen jeg tar, i stedet for å spørre om hvorfor jeg ikke følger en foreslått retning?

– Du ble frisk av cellegift sist. Hvorfor gjør du ikke det samme nå?

– De fleste vil være enige om at cellegift fungerte. Og det gjorde det. Det var enormt sunt for meg å ta cellegift da jeg gjorde det. Men vil det kurere meg? Eller vil det bli en evig kamp der jeg ender opp med senvirkninger jeg aldri kommer meg forbi?

I episode fire av «Tarjeis eksperiment» kan du se hvordan Tarjei reagerer når han får vite at kreften er tilbake:

– Langt og lykkelig liv

Tarjei vil trå varsomt, fordi den medisinske behandlingen kan gjøre ham infertil. Han drømmer om en stor familie med mange barn.

– Behandlingen innebærer en risiko for at jeg aldri kan stifte en familie. Hvis jeg må velge mellom et kort og lykkelig liv, eller et langt og smertefullt, hadde jeg valgt det første.

Men egentlig velger jeg ikke noen av delene, smiler han:

– Jeg har valgt det lykkelige og lange livet. Og for meg er det den naturlige fremgangsmåten som gir meg størst sjanse for å oppnå det.

Kuren legene anbefaler Tarjei, kan medføre en rekke bivirkninger, som nedsatt fruktbarhet, lungeforandringer og nevrologiske symptomer, ifølge Kreftlex.

Hadde cellegift derimot ikke hatt noen senvirkninger:

– Da ville jeg ikke blunket engang, og tatt behandlingen. Så hvis det finnes alternative behandlinger der risikoen for senskader er mye mindre, er jeg villig til å ta den risikoen, sier Tarjei.

TOK CELLEGIFT: Tarjei ombestemte seg da han var nær å dø. Foto: Janne Møller-Hansen

Ikke mislede noen

Akkurat nå merker ikke Tarjei på kroppen at han har lymfekreft. Det er fordi denne kreftformen er saktevoksende, mener legene. Tarjei ser annerledes på det:

– Vi og legene bør bli flinkere til å se etter tegn på friskhet enn tegn på sykdom.

Noen ganger de siste dagene, når Tarjei har opplevd stress og mye press fra familien om ta behandling, har han følt på en stikkende smerte i lymfene.

Tarjeis søster, Sol, sier at hun nå velger å stole på broren sin, og at han tar ansvar for seg selv og sin egen helse.

Nå bruker Tarjei ulike alternative virkemidler for å bli frisk, som han har satt seg grundig inn i.

Han vil være forsiktig med å nevne spesifikt hva han gjør:

– Fordi jeg ikke vil mislede noen til å blindt følge mine fotspor. Men jeg kan si at jeg må gjøre dette, fordi det føles riktig, og det innebærer blant annet å faste. Og jeg kan si at jeg aldri har dedikert meg så mye til noe, noensinne.

Foto: Janne Møller-Hansen

Tarjei oppfordrer ingen til å ta de samme valgene som ham.

– Det jeg derimot vil at folk skal gjøre, er å lytte til kildene av informasjon som du resonnerer med, og gjør opp din egen mening. Uansett hvor kontroversiell avgjørelsen din måtte være. Føles cellegift riktig, gjør det.

Skal til legen igjen

Tarjei er helt sikker på at han skal møte legen sin, Gustav Lehne, igjen – for å ta en PET-scan, slik kan han se om han har blitt frisk.

– Men ikke før jeg har prøvd det jeg i mitt hjerte føler er riktig. Så jeg vet ikke når det skjer, kanskje i august.

Motstanden fra familien gjør vondt, forteller Tarjei. Det har vært vanskelig i dagene etter at han fortalte sin historie i VG.

– Det føles litt som om ... Du vet hvis man ikke velger den jobben foreldrene dine vil? Eller forelsker deg i noen som familien ikke anerkjenner? Det kan være en byrde å gå med.

ANBEFALER MEDISIN: Lege Gustav Lehne mener at medisinsk behandling kan redde Tarjei. Foto: Line Møller

Fra fremmede har Tarjei fått nesten utelukkende støttende tilbakemeldinger, forteller han. Til tider har det vært rørende.

– Det gleder meg at folk finner en verdi for seg selv ved å se min historie, at det får folk til å tenke. Om det er «jeg skal ta cellegift», eller «jeg skal jobbe med mine egne følelser», så er det uansett bra. Virkelighet er mye mer subjektivt enn det folk tror.

Se hele den unike dokumentarserien om Tarjei her. VG fortsetter å følge Tarjei i tiden fremover.

Publisert: 27.05.20 kl. 17:46

