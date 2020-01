Flere skal være drept etter skyteepisode i Tyskland

Seks personer skal være drept i en skyteepisode i Rom am See, melder nyhetsmagasinet på Twitter. Politiet skriver på Twitter at det har vært en skyting.

Seks personer skal være drept i en skyteepisode i den tyske byen Rot am See, melder det tyske nyhetsmagasinet Focus.

Den antatte gjerningspersonen er pågrepet, ifølge politiet.

Lokalt politi skriver på Twitter at et stort antall nødetater er på plass etter skytingen, og at flere trolig er døde. Identiteten til gjerningspersonen og omstendighetene rundt skytingen er ikke kjent, og det er heller ikke kjent hvem eller hvor mange ofre det er snakk om.

Ifølge politiet er det foreløpig ingenting som tyder på at det er snakk om flere gjerningspersoner, men at gjerningspersonen og ofrene har en relasjon.

Publisert: 24.01.20 kl. 14:24

