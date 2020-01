I MEDISINSK EKSIL: Ivana Hollan bor for tiden i Boston for å få kreftbehandling som hun ikke kan få i Norge. Da Beslutningsforum skulle vurdere å godkjenne medisinen Empliciti for refusjon, trodde hun at hun endelig skulle få flytte hjem til venner og familie i Norge. Foto: Nilsson, Thomas / VG

Ny kreftmedisin fikk avslag: – Vi henger etter

En ny medisin kan forlenge levetiden til norske pasienter med benmargskreft, men mandag avslo det offentlige helsevesenet å ta medisinen i bruk.

– Sykdommen er kronisk, men kan holdes i sjakk. Problemet er det samme som med infeksjoner, at man etter hvert utvikler resistens mot behandlingen og må over på nye typer medisiner. Derfor er det viktig at man har mange tilgjengelige alternativer, sier Ivana Hollan til VG.

Hun lever selv med benmargskreft. Med riktig behandling kan hun og andre pasienter leve stadig lengre takket være utvikling av nye medisiner.

VG har tidligere skrevet om legen og forskeren som selv har bodd i USA siden 2015, fordi behandlingen hun trenger ikke er tilgjengelig i Norge.

HARVARD-STILLING: Hollan er selv lege og forsker, og har jobbet vært gjesteforsker ved Harvard. Hun har forsket på revmatiske sykdommer. Foto: Nilsson, Thomas / VG

Selv om riktig behandling kan forlenge kreftpasientenes liv, har helsevesenet bestemt at medisinen Empliciti er for dyr til at det offentlige kan ta regningen. Mandag ble det sagt nei til å ta i bruk medisinen i behandling i det offentlige.

– I Norge har vi få medisiner mot sykdommen som er godkjente for refusjon, selv om de er godkjent som trygge og effektive. De blir vurdert til å være for dyre, forteller Hollan.

– Vi henger etter, og for dem som ikke har flere alternativer å gå til nå er avslaget en dødsdom.

For dyr

I Norge er det organet Beslutningsforum for nye metoder som bestemmer hvilke nye medisiner og behandlingsformer som skal tilbys pasienter i de offentlige helsetjenestene. Mandag avslo de bruk av Empliciti. Grunnen er at prisen er for høy sammenlignet med alternativene.

– Det er ikke dokumentert mulige fordeler som kan forsvare at Empliciti har en høyere pris enn andre godkjente preparat til behandling av benmargskreft som blusser opp igjen, skriver leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl i en e-post til VG.

– Dessverre finnes det ingen helbredende behandling for benmargskreftpasienter i dag, men pasientene får god oppfølging, lindrende og livsforlengende behandling, legger han til.

Ikke overrasket over avslag

– Avslaget er et minus for pasientene, men det er samtidig som forventet. Det er lenge siden noen nye medisiner i dette feltet ble godkjent for bruk i Norge, sier overlege Fredrik Schjesvold ved Oslo universitetssykehus.

Han er ekspert på myelomatose – best kjent som nettopp benmargskreft – og forteller at overlevelsesgraden har økt kraftig de siste årene, men at Norge ligger lenger bak mange andre land.

EKSPERT PÅ BENMARGSKREFT: Fredrik Schjesvold er forsker og leder av Oslo myelomatosesenter ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet Foto: PRIVAT

– Rundt år 2000 kunne pasienter i både Norge og USA forvente å leve i tre og et halvt år med diagnosen. Nå kan man forvente å overleve i ti år ved Mayoklinikken i USA, bare i fem år her i Norge. Det er forskjellen på å bruke den nye medisinen og ikke.

Medisinen er dyrere enn andre medisiner i behandlingen av sykdommen, som for eksempel medikamentet Kyprolis som ble godkjent til bruk i Norge i 2017. Schjesvold påpeker at det er behov for flere ulike medisiner å støtte seg på, da kreftcellene utvikler resistens mot medisinene etter hvert.

Slørdahl i Beslutningsforum for nye metoder trekker fram at organet de siste årene har godkjent tre nye legemidler til behandling av sykdommen. Senest i desember sa de ja til medisinen Ninlaro, opplyser han.

Dette er i følge overlege Fredrik Schjesvold irrelevant for pasientene.

– Godkjenningen av Ninlaro kommer dessverre ikke pasienter til nytte. Medisinen er godkjent kun fra tredje tilbakefall, selv om studien vurderingen ble gjort på hovedsakelig inneholdt pasienter med ett og to tilbakefall.

– Ved tredje tilbakefall er de fleste pasientene allerede resistente mot medikamentet Ninlaro må kombineres med, så i praksis er den godkjent for en pasientgruppe som ikke eksisterer, sier han, og legger til at forrige gang noe ble godkjent for sykdommen var i oktober 2017.

Vanskelig kostnadsoverslag

Når det gjelder Empliciti, er det dessuten vanskelig å si akkurat hvor dyr den er, mener Schjesvold.

– Det er veldig komplisert å regne ut hvor mye behandlingen koster, og uklart hvor lenge hver pasient vil bruke medisinen. Ettersom tallene er usikre, kommer også ulike land frem til ulike kostnadsoverslag ved bruk av den, mener overlege Schjesvold.

– Hva tenker du om at Beslutningsforum mener fordelene ved Empliciti ikke tilsier at det skal være dyrere?

– Det er en konklusjon som er vanskelig for meg å ta stilling til, fordi overslagene er usikre. Det vi kan si er at den gir et års lengre overlevelse, og at vi synes det er synd det offentlige ikke vil bruke den, sier overlege Schjesvold.

Publisert: 29.01.20 kl. 14:02

