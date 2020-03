RETTFERDIG: Astri Elgethun og Alma Holtvedt mener det var en riktig avgjørelse å avlyse eksamen. Foto: Privat

Dette mener elevene om avlyst eksamen: - Mer rettferdig

Onsdag ble det klart at skriftlig eksamen for 10.-klassinger og for avgangselever fra videregående er avlyst som følge av coronautbruddet. Det syns disse fire elevene er helt greit.

– Jeg var veldig usikker på hvordan det skulle gå med eksamen når vi går glipp av så mye undervisning på grunn av coronautbruddet, forteller Astri Elgethun.

Hun går sitt siste år på Oslo katerdralskole, og er blant de om lag 50.000 elevene som denne våren gjør seg ferdig med 13 års skolegang.

Hun svært fornøyd med at eksamen nå er avlyst.

– Dessuten føles det mer rettferdig at vi får en karakter som er basert på et helt år, slik som standpunktkarakteren, sier Elgethun.

Lovet vitnemål

Skriftlige eksamener er mange steder store arrangementer hvor mange møtes fysisk i samme lokaler, noe som ikke er forenlig med helsemyndighetenes råd om hvordan man skal forebygge smitte av coronaviruset.

Skolene skal nå prioritere å sette avgangskarakterer basert på standpunktkarakterer.

– Elevene vil få vitnemål selv om det ikke blir skriftlig eksamen i år, sa kunnskapminister Guri Melby (V) under en pressekonferanse onsdag.

Alma Holtvedt ved Foss videregående skole er også enig i at det var en riktig avgjørelse å avlyse eksamen.

– Jeg ble ikke overrasket over beskjeden og syns det blir mer rettferdig på denne måten.

Er du redd for at avlyst skriftlig eksamen vil gå utover søknadsprosessen til høyere utdanning?

– Dette er en veldig spesielle situasjon, så jeg regner med at søknadsprosessen vil gå deretter. Jeg føler meg trygg på at vi blir tatt hensyn til, forteller Holtvedt.

– Eksamen er gammeldags

10.-klassingene Hannah Grønfur og Alexandra Bjørge fra Lofsrud skole er begge fornøyde med avgjørelsen. De mener at eksamen bør avvikles helt.

– Hadde vi ikke hatt eksamen, men mappevurdering, hadde vi ikke havnet i denne situasjonene i det hele tatt, sier Bjørge.

Mappevurdering er når flere vurderinger med ulike former samlet i løpet av året i et emne, der heleheten i mappen vurderes. Da vil hele året og hele pensum telle.

– Jeg håper at situasjonen i år kan være med å vise at man ikke har behov for eksamen, men heller en helhetlig vurdering gjennom året, understreker Grønfur.

GAMMELT: Hannah Grønfur er elev ved Lofsrud skole. Hun syns eksamen bør avvikles helt og byttes ut med mappevurdering. Foto: Privat

