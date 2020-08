SMITTET ETTER FEST: Oslo kommune driver nå smittesporing etter det ble påvist smitte hos festdeltagere. Antallet fester og mulige nærkontakter gjør arbeidet krevende. Foto: Frode Hansen

Tre smittet etter flere Oslo-fester: 41 festdeltagere må i karantene

Tre personer er bekreftet smittet etter tre større fester med unge festdeltagere på Oslo vest. Kommunen jobber fortsatt med å komme i kontakt med over halvparten av nærkontaktene.

De tre private festene i bydel Vestre Aker fant sted torsdag, fredag og lørdag i forrige uke. Mandag ble den første festdeltageren, en person i 20-årene, bekreftet smittet.

Da begynte smittesporingsarbeidet for coronateamet i bydel Vestre Aker i Oslo. De har måttet bemanne opp ekstra i forbindelse med smitteutbruddet.







Slik avdekket de ytterligere to smittede festdeltagere – også de i 20-årene. Hagen sier at noen av de tre som er bekreftet smittet kan ha vært på flere av festene.

Smittevernoverlege Frode Hagen sa tidligere onsdag kveld til VG at de hadde vært i kontakt med nesten alle de 50 nærkontaktene til de smittede. Klokken 22.20 kom han med en korreksjon; det totale antallet nærkontakter for de tre festene er 41, og 19 av dem er kontaktet.

– Smitteteamet jobber med å innhente kontaktinformasjon på de øvrige 22, sier Hagen.

Flere av nærkontaktene har ifølge smittevernoverlegen vært på flere av festene.

Nærkontakter skal være i karantene og testes to ganger etter kontakt med en smittet person; helst på dag tre og dag syv. Man kan ikke gå på skole eller jobb før første test er negativ, og må være i karantene på fritiden frem til andre test er negativ. Dermed blir alle festdeltagerne bedt om å gå i karantene.

Minst to av de smittede festdeltagerne skal ha hatt symptomer. Smittevernoverlegen vet foreløpig ikke om smitten knyttes til utenlandsferie.

Økt pågang på coronatelefonen

Hagen er heller ikke sikker på hvor mange festdeltagere det til sammen har vært på de tre festene, eller om festene var definert som private arrangementer med arrangør.

Helsemyndighetene anbefaler at man ikke samles i større grupper enn 20 personer. Hagen ber folk om å føye seg etter dette.

– Hvis det skal være stort må det være et arrangement. Det er viktig å overholde smittevernreglene, sier han.

Det har den siste uken vært økt pågang på Oslo kommunes coronatelefon. Smittevernoverlegen vet imidlertid ikke om dette skyldes de aktuelle festene.

– Det er nok flere ting som bidrar til det. Nå vil disse infeksjonssykdommene komme etter hvert, så da vil det bli mer annen sykdom i befolkningen.

Stigende smittetrend

De to siste ukene har smittepilen begynt å peke oppover i flere kommuner.

Ifølge VGs oversikt har Norge som helhet nå en stigende smittetrend – for første gang siden april. Fra å ha registrert 94 smittetilfeller i uke 30, hoppet det opp til 196 i uke 31.

70 av tilfellene i denne perioden er registrert i Oslo. Så langt i august er 30 personer i hovedstaden bekreftet smittet – ni av dem i aldersgruppen 20–29 år. For hele landet er 33 personer i denne aldersgruppen smittet siden starten av august.

– Det har vel kanskje vært en generell trend i hele befolkningen at man har vært litt slappere på å følge reglene. Jeg tenker det er viktig at man forsøker å stramme inn igjen nå som ferien er over og man kommer tilbake til vanlige rutiner igjen, sier smittevernoverlege Hagen.

FHI slår i en ny rapport fast at det fortsatt er lav smittespredning i befolkningen. Samtidig er de bekymret for utviklingen etter flere utbrudd i juli, knyttet til blant annet en bryllupsfest i Moss og av Hurtigrutens seilaser.

Også helsedirektør Bjørn Guldvog er bekymret for smittespredning. Han mener de nye lokale smitteutbruddene viser hvor sårbare vi er.

Publisert: 05.08.20 kl. 20:11 Oppdatert: 05.08.20 kl. 22:39

