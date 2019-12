IKKE TILFREDS: Det skal felles færre ulv enn det Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum ønsker. Her med en mindre variant av arten. Foto: Tore Kristiansen

Arg Vedum raser mot ulve-nei: – Fullstendig respektløst

Regjeringen gir tillatelse for felling av én av de tre ulveflokkene innenfor ulvesonen som rovviltnemndene ønsket å felle, men sier nei til de to andre.

– Departementet er kommet til at det kun er hjemmel for lisensfelling av Letjennareviret. Det er ikke lovhjemmel for felling av Mangenreviret eller Rømskogreviret, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

Lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen starter 1. januar.

– Ulv er en fredet art, og det er en høyere terskel for å felle ulv innenfor ulvesonen enn utenfor, sier Elvestuen.

Vedum: Overser, overprøver og overkjører

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum reagerer både på vedtaket og på at beskjeden kommer først nyttårsaften.

– Jeg synes det er fullstendig respektløst. Denne saken har ligget i departementet siden slutten av oktober, man kunne tatt denne beslutningen for en måned siden.

Å avlyse i siste liten rammer mange av de som har gjort klart til jakt, mener Vedum.

– De som har brukt masse tid på å brøyte veier og forberede jakt, kunne sluppet å gjøre det. Regjeringen har fullstendig mangel på respekt for hverdagen til folk, sier han til VG.

Senterparti-lederen mener regjeringen burde respektert forliket i Stortinget og Rovviltnemndas beslutninger – og at beskjeden kommer altfor sent.

– De kan jo ikke ha behandlet dette i romjulen, så de må ha gjort det før jul. Det har vært en sak siden oktober, og så kommer de og avlyser jakten noen timer før det starter. De overser folk, overprøver folk og overkjører folk.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) godtar felling av én ulveflokk innenfor ulvesonen, men sier nei til fellingen av to andre. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix.

– Vi har ikke en eneste ulvefamilie å miste

I Norges Jeger- og Fiskerforbund blir avgjørelsen møtt med skuffelse og frustrasjon. De reagerer på at avgjørelsen kommer så tett opp mot jaktstart, etter en høst som har gått med til timevis med planlegging av lisensfellingene.

– Jegerne er frustrerte og forbannet, og med rette, sier leder Knut Arne Gjems, og fortsetter:

– Departementet utviser det vi på godt norsk kaller dårlig folkeskikk. Ord som involvering og gjensidig respekt flagges høyt i møter og dokumenter, men når vi kommer til realitetene så avspises vi med urimelig korte frister og manglende dialog. Det er både uakseptabelt og konfliktskapende.

På den andre siden er Naturvernforbundet misfornøyd med at noen av ulvene i det hele tatt skal felles.

– Det er helt uakseptabelt at man nå vil gå inn i ulvesonen og skyte en familiegruppe. Ulvebestanden går tilbake og tåler ikke en så omfattende jakt. Vi har ikke en eneste ulvefamilie å miste, sier fagleder Arnodd Håpnes.

Også dyrevernorganisasjonen NOAH har reagert på beslutningen.

– NOAH anmodet umiddelbart departementet om å stanse jakta, fordi vi ønsker å ta ut midlertidig forføyning. Dersom departementet ikke gjør det, vil de hindre den demokratiske muligheten for å få saken rettslig prøvd før ulvene skytes. NOAH vil da gå videre med rettslige skritt fordi vi nå ser at det skapes en farlig presedens om skyting i ulvesonen uten at lovens kriterier er oppfylt, sier leder i NOAH, Siri Martinsen.

