FUNNET DØD: Silje Marie Redergård (5) ble funnet død i en akebakke ved hjemmet sitt i 1994.

Politiet etterlyser vitner i Silje-saken

Politiet skal etterforske Silje-saken fra 1994. De har flere hypoteser og ber eventuelle vitner om å ta kontakt med dem.

– Vi må snu hver stein og vurdere godt informasjonen vi har og hva vi kan innhente. Vi skal etterforske saken bredt, sier etterforskningsleder Øyvind Jørgensen til VG.

Han legger til at de nå har satt sammen en etterforskningsgruppe og starter med å gå gjennom dokumentasjon fra den gamle etterforskningen. Deretter skal de lage en detaljert etterforskningsplan.

Det var Silje Marie Redergård som ble funnet død i en akebakke på Tiller i Trondheim i 1994. Hun ble bare fem år gammel. Litt over et døgn senere får tre gutter på fire, fem og seks år skylden.

Saken ble aldri prøvd for retten, da de tre mistenkte var under 15 år.

SKAL ETTERFORSKE PÅ NYTT: Påtaleansvarlig Mette Kollstrøm og etterforskningsleder Øyvind Jørgensen. Her avbildet på politistasjonen i Trondheim.

Etter NRKs Brennpunkt-dokumentar «Drapet i akebakken» har kritikken mot hvordan saken ble håndtert haglet. Politiet har selv sagt at etterforskningen ikke var god nok og avhørsekspert Asbjørn Rachlew mener avhørene av barna var ulovlige.

I desember kom nyheten om at de starter ny etterforskning i saken.

Etterforskningsleder Jørgensen og påtaleansvarlig Mette Kollstrøm sier nå til VG at de tre guttene fremdeles har status som mistenkte i saken.

– Det handler om at de var på eller i nærheten av åstedet og de har tett tilknytning til saken fra 1994. Vi tenker vi bedre kan ivareta de guttene ved å gi dem status som mistenkte og vi vil be om å få oppnevnt forsvarer for dem, sier Kollstrøm.

BLE FEM ÅR: Silje Marie Redergård ble funnet død i en akebakke i Trondheim i 1994. Hun ble utsatt for vold og døde av kulde.

Flere hypoteser

Jørgensen sier de ikke har ferdig utarbeidet hypotesene og at de skal konkretiseres mer. Likevel peker han på tre hypoteser som de skal etterforske videre.

– En aktuell hypotese er jo at det var disse barna som var mistenkt den gangen. Det er en hypotese som også må undersøkes nå. Så er det en hypotese om ungdommene kan være involvert i voldshendelsen, det er også en hypotese vi etterforsker.

De tre barna som fikk skylden for drapet pekte tidlig i avhør på at ungdommer skadet Silje.

– Vet dere hvem ungdommene er?

– Det er litt tidlig å svare på fordi det er i etterforskningsmateriale noen navngitte ungdommer, så vi må gå gjennom dette og bryte ned informasjonen for å se om det kan være riktige ungdommer.

ETTERFORSKNINGSLEDER: Øyvind Jørgensen på politistasjonen i Trondheim.

Han tilføyer at en tredje hypotese er at det er en ennå ukjent person som har stått bak drapet.

– Det er en teori som kan gi andre typer undersøkelser, for eksempel hvem som har vært i nærområdet.

Han legger til:

– Når man vurderer en sak med flere hypoteser gir hypotesene flere etterforskningsskritt.

Får bistand fra kripos

Jørgensen sier videre at de konkret jobber med gjennomgang av krimtekniske undersøkelser og dokumentasjon fra 1994. De får også bistand fra Kripos til dette.

Politiet oppfordrer nå også vitner om å ta kontakt med dem.

Det gjelder vitner som har vært på eller i nærheten av åstedet i 1994 - men også vitner som kan ha hørt eller opplevd noe i etterkant av hendelsen som de tror kan være relevant for saken.

– Er det realistisk at dere kan finne ut hva som skjedde?

– Nå skal vi se på saken med helt nye friske øyne, vi skal etterforske etter dagens standard med god etterforskning. Det kan være vi får frem opplysninger som ikke kom frem den gangen. Hva slags betydning det vil ha til syvende og sist er det umulig å si noe om nå, sier Kollstrøm.

Men det er flere utfordringer som står for tur når de skal etterforske saken på nytt.

– Et problem er at det er lenge siden. Krimtekniske beslag finns ikke lenger. Det er vitner som husker dårlig. Men vi har et håp om at personer kan huske det her bedre enn andre ting, siden det er en veldig spesiell hendelse, sier hun.

PÅTALEANSVARLIG: Mette Kollstrøm.

– Tragisk sak

De sier at alle krimtekniske beslag fra 1994 er borte.

– Men vi har rapportene som ble utarbeidet den gangen og vi har en del bildemateriale i tillegg til obduksjonsrapporten fra den tiden, sier Jørgensen.

Etterforskningen som ble gjort i 1994 har fått kritikk. På spørsmål fra VG om det materialet er godt nok å jobbe med svarer Jørgensen:

– Vi skal ikke gjøre vurderingene de gjorde den gangen, de var raske med å konkludere den gangen og derfor ble det ikke godt nok fulgt opp.

Saken kan være straffemessig foreldet om det etter etterforskningen fremdeles viser seg at saken omhandler kroppsskade med dødelig utfall. Kollstrøm er imidlertid tydelig på at de ikke har nok informasjon ennå til å vite det.

Uansett mener de saken er viktig å etterforske på nytt.

– Det var og er en tragisk sak for de personene som ble rammet og er det mulig å finne noen flere svar kan det kanskje gi noe for de involverte personene.