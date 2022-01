INSTAGRAM: Nå kan en gruppe brukere over hele verden like bilder og videoer du legger ut på storyen din.

Nå kan noen like storyen din på Instagram

Noen utvalgte Instagram-brukere over hele verden får nå teste en ny funksjon i appen.

Av Amanda Strand Askeland

Publisert: Nå nettopp

Flere brukere melder på Twitter at de nå kan få likes på det de legger ut på historiefunksjonen på Instagram.

Nettstedet TechCrunch skriver at Instagram har bekreftet at denne funksjonen bare er tilgjengelig for en liten gruppe brukere, spredt over hele verden.

– Nå tester vi «Story likes», som er en måte folk kan reagere på stories, men hvor bare den som har lagt ut innholdet kan se hvem som har likt det, sier en talsperson fra Meta, selskapet som eier Instagram, til nettstedet i e-post.

Til nå har det også vært mulig å reagere på stories med åtte forskjellige emojier. Disse reaksjonene er heller ikke synlig for andre enn brukere som har lagt ut innholdet.

REAKSJONER: Dette er emojier du kan reagere med i dag. Nå kan også noen utvalgte brukere gi en vanlig like på stories.

De som får teste den nye funksjonen får et varsel på appen som sier at de kanskje kan få likes på storyene de legger ut.

Instagram sier til TechCrunch at dette skal gi brukere og influencere mulighet til å måle engasjementet de får på historiefunksjonen, på samme måte som når man legger ut et vanlig innlegg.

Fjernet antall likes

I 2019 begynte Instagram å fjerne antallet «likes» på innlegg utad for andre enn den brukeren som la ut innlegget. Det begynte også som en test hos noen brukere, og i mai 2021 ble det normalen for de aller fleste brukere.

– Å skjule likes kan føre til mindre stress og mer fokus på kontakt med de man bryr seg om, sa Instagram-sjef Adam Mosseri til New York Times den gang.

Problemer med appen

I det siste har flere brukere opplevd problemer med noen av Instagrams funksjoner.

Flere på Twitter skriver at de blant annet ikke lenger får opp listen med følgere som har sett storyen deres. Instagram har ikke gått ut med noe informasjon, men ifølge nettstedet Distractify skal det angivelig være en feil i appen.

Nettstedet skriver at bruker også har slitt med å oppdatere nyhetsfeeden og med å legge til musikk i story-funksjonen.

VG har kontaktet Instagram. De har foreløpig ikke svart på henvendelsen.