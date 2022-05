LÆRER PÅ VIDEREGÅENDE: Andrea Horne (49) har flere elever som er ute på rulling. Selv er hun blitt sykemeldt frem til 18. mai.

Sykmeldt etter bråk fra russebusser: − Hele huset rister om natten

Andrea Horne (49) sier at hun ikke får sove på grunn av russebussene som kjører forbi om natten. Hun mener støyen har blitt et samfunnsproblem.

Russetiden. For mange er det en periode fylt med feiring, venner og moro.

For den 49-år gamle videregåendelæreren er det et støyfullt helvete.

– Jeg sov to- tre timer natt til fredag. Alle vet at det er helseskadelig når det er over lang tid, sier Andrea Horne til VG.

VG møter henne utenfor barndomshjemmet hennes i Asker, like ved siden av E18. Alle eiendommene langs motorveien er markert rødt på kartet til Statens vegvesen over såkalte «støysoner» i Norge.

Den basstunge lyden fra russebussene er imidlertid på et helt annet nivå, ifølge 49-åringen:

– Vi er vant med støy, men dette er pulserende støy. Jeg og flere andre opplever at hele huset rister om natten, sier hun.

Horne bruker både sovetabletter, ørepropper, og hodetelefoner med aktiv støydemping for å få sove.

IKKE NOK: Selv dobbelt hørselvern er ikke nok til å stenge russebråket ute, ifølge Andre Horne.

Likevel er det ikke nok. På grunn av søvnmangelen har Andrea Horne blitt sykemeldt frem til 18 mai. Det samme har også skjedd tidligere år.

– Jeg blir helt borte vekk. Jeg tør ikke å kjøre noe særlig for tiden, og det er ikke snakk om at jeg klarer å konsentrere seg på jobb, sier hun.

Læreren har tidligere også uttalt seg om saken til Budstikka.

Ibiza-anlegg

– Det er ikke sånn at jeg har spesielt lyst til å stå frem med dette, men noen må gjøre noe. Det har blitt et samfunnsproblem, sier Horne.

Hovedproblemet er at anleggene om bord på russebussene har blitt vesentlig kraftigere i løpet av de siste årene, ifølge videregåendelæreren.

– De har de samme superanleggene som man kunne hatt på en klubb på Ibiza. Og kampen om ha det feteste anlegget utkjempes på E18.

VG har tidligere vært i prat med utleiefirmaet DinBuss, som opplyser at enkelte av bussene har anlegg som er i stand til å spille i opptil 140 desibel. Ifølge hørselshemmedes landsforbund er det tilsvarende et jetfly som letter 25 meter unna.

Mange av russen i Asker og Bærum har faktisk på seg hørselvern når de er på rulling, skriver Budstikka.

Desibelmåleren talte ikke fullt så høyt da VG tok en uformell test langs E18 onsdag kveld. Bassen var likevel merkbar, slik du kan høre i denne videoen:

Hørtes over fjorden

I fjor fikk politiet 15–20 klager på én natt fra innbyggere på Nesodden, som hadde hørt lyden av russeanleggene fra den andre siden av fjorden.

– Jeg har bodd her siden jeg var liten. Folk kan si at jeg syter og klager, men med den desibelmåleren jeg har på telefonen så er det så høyt at jeg ikke klarer å registrere det engang, sier Andre Horne.

– De som ikke tror på meg kan gjerne komme hit og overnatte, legger hun til.

Igor Draskovic i utleiefirmaet Russebussmarked.no sier til VG at kapasiteten til anleggene i russebusser har økt noe sammenliknet med for to-tre år siden.

– De fleste anleggene som russen setter inn er av den typen man kan finne i et diskotek, ja.

Han mener russ flest er flinke til å skru av lyden i boligområder.

– De fleste skrur av lyden på trange veier og i boligområder. Dette vet også sjåførene, som kan få sanksjoner. Når bussene kjører på motorveier føler nok de fleste at de er utenfor boligområder. Støy fra russebusser avhenger av mange faktorer. Normalt er lyden over veldig raskt og et stykke unna når bussene kjører forbi på motorveier, sier han.

RULLER PÅ E18: En russebuss med aggregat på slep kjører langs E18 i Asker.

Politiet: – Gjør grep

– Russen må forholde seg til lover og regler som alle andre, og politiet vil ha en så lik håndtering av russ på tvers av politidistrikt som mulig.

Dette sier Unni Turid Grøndal, pressesjef i Oslo politidistrikt.

Hun opplyser at politiet ikke har gått gjennom antallet henvendelser de har fått om russen så langt i år.

– Hva har politiet mulighet til å gjøre?

– Vi gjør grep når vi får meldinger om støy fra russebussene. Når vi får klager fra medborgerne om støy fra russebusser nattetid vil det bli sendt patruljer til området for å stanse forstyrrelsen så sant vi har kapasitet, svarer pressesjefen.

– Dersom politiet kommer i kontakt med den aktuelle russen, vil det bli gitt et pålegg om å stanse forstyrrelsen av natteroen, legger hun til.

I noen tilfeller vil russen risikere å bli bortvist fra området, og eventuelt bli anmeldt for forstyrrelse av natteroen, ifølge Grøndal. Brytes påleggene fra politiet, kan deler av lydanlegget bli tatt i forvaring.

– Ofte er russen borte når politiet kommer. For at vi skal vite hvem har som vært der er vi avhengig av å få navn på bussen, eventuelt registreingsnummer fra den som melder, sier pressesjefen.

PÅ FULLT IGJEN: Russepresident ved Sandvika Videregående Skole, Hallvard Søgard Landheim, sier lydnivået virker å ha økt litt på mot slutten av russetiden.

– Har økt på litt

Russepresident ved Sandvika Videregående Skole og medieansvarlig for Russens Hovedstyre i Viken, Hallvard Søgard Landheim, sier til VG at russen har hatt en god dialog med politiet både i forkant av russetiden og under.

– Jeg er enig i at vi kan dempe lydnivået. Etter at jeg fikk en mail om støyplager fra en dame i Asker sendte jeg en melding til russen der jeg påminnet dem om at det er et generelt påbud om nattero fra klokken 23. Alle ble oppfordret til å senke lyden noen hakk. Jeg fikk gode tilbakemeldinger på at dette ble fulgt, sier han.

De siste tilbakemeldingene tyder imidlertid på at lydnivået nå er på fullt igjen, sier russepresidenten.

– Det drar seg nok litt til de siste tre dagene av russetiden. Men så blir det stille igjen, sier han.

– Gi dem et sted å være

Andrea Horne forteller at hun er såpass lei bråket at hun planlegger å selge huset og flytte vekk.

Selv om hun er lærer på Nesbru videregående skole, har hun imidlertid ikke latt det gå ut over forholdet til elevene sine, ifølge henne selv.

– Jeg jobber med ungdommen, så jeg vet at det er moro, og jeg ønsker ikke å ødelegge russetiden for dem. Men det går en grense, sier hun.

BARNDOMSHJEMMET: I 2017 flyttet Andrea Horne tilbake til huset hun vokste opp i. Kraftigere russeanlegg satte imidlertid en demper på gleden.

– Er du bekymret på elevenes vegne da?

– Jeg er litt bekymret for at de ikke stiller opp på skolen i løpet av uken. Og med det volumet så er det ubegripelig at de ikke får hørselsskader. Jeg bodde selv på Ibiza på 2000-tallet, og merket da at jeg fikk litt problemer på ett øre, sier læreren.

Hun har også en mulig løsning klart for seg:

– Gi dem et sted å være. Organiser det slik at de kan stå på en plass, der det både er en politibil og en ambulanse, sier Horne.

Tror på færre russebusser

Russepresident Hallvard Søgard Landheim er helt enig.

– Gitt debatten rundt russebusser, leser jeg en utvikling med færre russebusser. Russen må få et bedre alternativ enn å være på veien. Hvis politikere og fylkeskommuner legger til rette for det, så ser jeg fremtiden som positiv med tanke på inkludering og økt sannsynlighet for at russebusser på sikt vil forsvinne, sier Søgard Landheim.

Han avslutter:

– Jeg håper virkelig ikke at debatten om dette slutter etter 17. mai.