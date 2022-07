Utsikten fra flyet mens familien venter på flyplassen.

Rammet av SAS-kaos: − En tur fra helvete

Det som skulle være en tre og en halv times lang flytur til Montenegro, ble en turbulent reise på over tolv timer.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Da SAS kuttet 4000 flygninger i sommer ble familien booket om fra en direkteflygning mellom Oslo og Montenegro – og til Oslo-København, og deretter København-Montenegro.

– Dette fikk vi beskjed om for noen uker siden. Da hadde vi valget om vi ville kansellere eller satse på at det kom til å gå bra. Vi tenkte jo ikke at det kom til å bli slik, sier Ann Helen Nøhr (34) til VG.







For reiseendringene skulle by på flere problemer: Det hele startet da flyet fra Oslo til København var forsinket med to timer, fra 13.35 til 15.20.

I København kom de seg på flyet til Montenegro som også var forsinket med over en time fra 15.35 til 17.15. Da de kom til Montenegro rakk ikke flyet sin såkalte landing slot på flyplassen.

Landing slot er tidsrommet et fly kan lande på flyplassen, laste av og på passasjerer og reise. Disse er kommersielt tildelt flyselskapene.

I påvente av å bli tildelt en ny landing slot måtte passasjerene sitte inne i flyet til de fikk en ny beskjed. Med en femåring i reisefølget kan det være utfordrende.

– Dette er første gang femåringen min flyr. Heldigvis har vi med oss en Nintendo Switch, men alle begynner å bli ganske lei.

Etter hvert fikk flyet en ny «slot», men på det tidspunktet ville flyplassen være stengt og passasjerene kunne ikke gå av på en stengt flyplass.

Etter 12 timer på reisefot er familien fremdeles ikke fremme.

Buss fra Dubrovnik

Dermed ble flyet sendt til Dubrovnik i stedet. For å komme tilbake til Montenegro må de da ta buss tilbake, en tur som tar rundt tre og en halv time.

– Det er en tur fra helvete. Endelig skulle vi ut og reise, også blir det slik, sier Nøhr fortvilet.

– Vi gruer oss til tilbaketuren allerede. Hvis det blir streik er vi livredde for hva som eventuelt skjer, sier hun til VG.

– Vi ble fortalt at vi skulle få mat og drikke gratis på flyet, men de hadde nesten ikke noe.

Hun forteller at de fikk et pizzastykke som de delte på fire, en pose chips og to drikke på deling.

– Det var ikke dopapir på doen, og det var masse turbulens.

Da flyet landet i Dubrovnik hadde familien vært tolv timer på farten.

En time etter landing i Dubrovnik kommer de seg på bussen, men familien må da registrere seg og gå gjennom grensekontrollen for å komme ut av Kroatia og inn i Montenegro.

Bussen blir sittende fast nærmere en time i kø på grensen.

Dårlig kommunikasjon

Nøhr sier at kommunikasjonen fra flyselskapet har vært dårlig.

– Vi får bare en SMS om at ting endres, også må vi fort omstille oss. Utover det har vi fått minimal hjelp.

VG har vært i kontakt med SAS, som svarer følgende:

– Vi beklager ulempene disse trafikkforstyrrelsene medførte for familien. Reisemessig er denne sommeren litt mer krevende enn normalt, når en hel flybransje skal opp i luften igjen etter to år med pandemi – dette gjelder hele bransjen, hele verden, og for hele verdikjeden, skriver Tonje Sund, pressesjef for SAS i Norge, i en mail.

– Vi oppfordrer til å ta vare på alt av kvitteringer for eventuelle ekstra kostnader og ta kontakt med kundeservice for å søke om refusjon. SAS vil alltid følge de regler og rammer som gjelder i slike tilfeller, så vi anbefaler å ta kontakt med oss.