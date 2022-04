Tiltalt for å ha utnyttet ukrainsk flyktning - nekter straffskyld

Mannen som er tiltalt for å ha utnyttet en ukrainsk flyktning for seksuell omgang, møtte i retten onsdag. Han er også tiltalt for overgrep mot 13 jenter.

Av NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mannen i 20-årene møtte onsdag i Nord-Troms og Senja tingrett der saken med til sammen 14 fornærmede skal behandles over 13 dager.

Overgrepene mot de mindreårige jentene skal ha funnet sted mellom 2016 og 2020. Han erkjente straffskyld for de fleste av disse i retten, skriver Dagbladet.







Han er også han tiltalt for å ha utnyttet en 17 år gammel ukrainsk flyktning for seksuell omgang, noe han ikke erkjente straffskyld for.

Hendelsen skal ha funnet sted i mars, og jenta hadde da nettopp kommet til Norge fra Ukraina. Hun skal forklare seg i retten, skriver Nordlys.

For de andre fornærmede og deres familier har ventetiden vært en belastning, forteller bistandsadvokat for fire av de fornærmede, Helen Jenssen.

– Generelt vil jeg si at dette er en anledning til å få satt et punktum. Alle har ventet på rettssaken, sier Jenssen til Nordlys.

Politiet har fått kritikk for å ikke ha bedt om at mannen ble varetektsfengslet utover de fire ukene han satt fengslet i 2020.

– Sett i ettertid så skulle vi ønsket at vi hadde gjort en annen vurdering, har politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen i Troms politidistrikt sagt.