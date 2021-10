Lørdag 16. oktober: Dette skjedde i natt

For tredje gang på 15 måneder måtte nødetatene rykke ut til en alvorlig brann i Rendalen , en kommune med drøyt 1700 innbyggere. De to foregående brannene endte med dødsfall. Politiet har ikke gjort rede for personen som bor i boligen som tok fyr natt til lørdag. Seks naboer ble evakuert til en skole i nærheten.