Gåten Tammy: Mystisk lapp og nye spor

På en lapp som dukket opp på en savnet-plakat, står det skrevet hvem som skal ha drept Tammy Mahoney (19). Etter flere mystiske spor og 40 år, har det nå dukket opp nye opplysninger i forsvinningsgåten.

Av Hilde Kristine Misje

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Hun har mørkt hår, pannelugg og gylne øredobber. På savnet-plakatene som ble hengt opp første gang for over 40 år siden, smiler hun et bredt smil som når øynene.