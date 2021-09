Dette forklarte Tengs-siktede i avhør

Kjørte rundt i Stavanger «uten mål og mening» helgen Tina Jørgensen forsvant i september 2000, ifølge sin egen forklaring fra 2001.

Mannen som fredag ble siktet for drapet på Birgitte Tengs – og som er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen – er tidligere avhørt av politiet i begge drapssakene.

Politiet så på mannen som en moduskandidat, som vil si at han tidligere hadde oppført seg på en måte som gjorde at politiet ønsket å se nærmere på ham.

I avhørene plasserer mannen seg i nærheten av stedene begge de to kvinnene sist ble sett:

Kvelden Birgitte Tengs forsvant i 1995, sier den siktede at han kjørte frem og tilbake til Haugesund alene. Tengs forsvant i Kopervik, mellom Haugesund og stedet mannen kjørte fra.

I avhør sier han at han kjørte rundt i Stavanger «uten mål og mening» helgen Tina Jørgensen forsvant.

Kjørte forbi siste sted Tengs ble sett

Da Birgitte Tengs forsvant kvelden 5. mai 1995, ble hun sist sett da hun forsøkte å få skyss hjem fra et bedehus i Kopervik på Karmøy.

Mannen som nå er siktet i saken, ble avhørt to ganger på halvannet år etter drapet.

I det siste avhøret ga han uttrykk for at han var sikker på at han kjørte fra Skudeneshavn på Karmøy og til Haugesund denne kvelden. På natten kjørte han også tilbake samme rute.

Den ruten går forbi Kopervik, der Tengs sist ble sett.

Sa han ikke stoppet i Kopervik

I avhøret halvannet år etter drapet sa mannen han ofte dro til Haugesund for å bowle eller å gå på kino, men at det ikke var lett å være sikker på denne konkrete kvelden fordi det var en stund siden. Han forklarte videre at han mest sannsynlig ikke møtte eller snakket med noen i Haugesund.

Han sa så til politiet at han ikke kunne si sikkert når på kvelden han dro tilbake. Vanligvis dro han hjem i 2–3-tiden på natten når han kjørte til Haugesund i helgene, men han vet ikke sikkert hvordan det var denne kvelden.

Birgitte Tengs ble trolig ikke drept senere enn klokken to på natten, ifølge vitnemål fra sakkyndige.

Mannen forklarte politiet at han var sikker på at han ikke stoppet i Kopervik denne kvelden.

Tina-saken: Var i Stavanger

I juli 2001 ble mannen avhørt første gang som et mulig vitne i Tina-saken, over ni måneder etter at Tina Jørgensen-forsvant. Avhøret skjedde etter at politiet hadde fått et tips.

Jørgensen ble sist gang sett på et utested i Stavanger natt til søndag 01.30 den 24. september 2000.

Mannen fortalte at han den helgen hadde «drevet og kjørt rundt omkring» i et område av Stavanger «uten mål og mening» om natten den helgen, men klarte ikke å gjøre rede for om det var snakk om natt til lørdag eller natt til søndag.

Grunnen til at han var i Stavanger var for å besøke en slektning, forklarte mannen.

Han sa han hadde lest om saken, men ikke visste hvem Tina Jørgensen var. Han sa han hadde sett et bilde av henne i avisen, men aldri hadde sett henne i levende live.

Havnet i bilulykke

Mannen forklarte at han havnet i en bilulykke omtrent halv to på natten, samtidig som den siste sikre vitneobservasjonen av Jørgensen fra utestedet, men var igjen usikker på om det var samme kveld eller kvelden før.

På vei ned en bakke krasjet han med en taxi med to passasjerer. Dagen etter fylte han og taxisjåføren ut et skadeskjema, ifølge forklaringen hans.

Taxisjåføren kunne heller ikke fastslå med sikkerhet hvilken av kveldene ulykken skjedde da han ble avhørt noen dager senere.

«Vitnet husker at ’motparten’ virket veldig nervøs og husker han svettet en del. Vitnet trodde imidlertid dette hadde med kollisjonen å gjøre og tenkte egentlig ikke mer over det», står det i avhøret av taxisjåføren.

Avhørt på nytt

I 2013 ble mannen avhørt på nytt. Han jobbet da som lastebilsjåfør. Her forklarte han ser mer utfyllende om sin egen bakgrunn og tidligere straffbare forhold, blant annet ulike overtramp overfor kvinner som blotting, tyveri av dameklær og et angrep på en kvinnelig psykolog.

Mannen forklarte også at han tidligere hadde kjørt pirattaxi.

Mot slutten av avhøret forklarte han seg også om at han hadde vært inne til avhør i Tengs-saken og avgitt DNA.