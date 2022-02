SKAL GRANSKES: Riksrevisjonen har bestemt seg for å granske pasientsikkerheten ved helseforetakene i Norge.

Riksrevisjonen skal granske sykehusene etter VG-avsløring

VG har avdekket at 80 prosent av alle alvorlige feil og dødsfall ikke varsles til Helsetilsynet. Nå skal Riksrevisjonen granske sykehusenes oppfølging av slik feilbehandling.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det skal være trygt å være pasient på norske sykehus, sier ekspedisjonssjef Annette Gohn-Hellum i Riksrevisjonen.

Tirsdag ble det klart at Riksrevisjonen kommer til å granske risikostyringen hos alle regionale helseforetak i Norge.

I sykehusene er en viktig del av risikostyringen å identifisere, vurdere, håndtere og følge opp alvorlige hendelser.

VG kjenner til at ledelsen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité var i kontakt med Riksrevisjonen etter VGs artikler om hvordan dødsfall og alvorlig feilbehandling på norske sykehus ikke varsles Helsetilsynet.

VG har også avdekket svikt i tilsynsmyndighetenes arbeid med disse sakene.

– Nå går et av de sterkeste granskingsmiljøene i Norge inn i dette sakskomplekset, og det er jeg veldig fornøyd med, sier leder for Kontrollkomiteen, Peter Frølich til VG.

– Det har gjort dypt inntrykk å lese disse reportasjene i avisen. Ofrene fortjener den grundigste behandlingen Stortinget kan gi dem, og nå får de det.

FORNØYD: Peter Frølich i Kontrollkomiteen.

Før jul stilte Kontrollkomiteen helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) spørsmål om det foreligger en form for systemsvikt i helsevesenet.

Kjerkol har varslet at hun vil granske Helsetilsynet og snu hver stein.

Peter Frølich mener det er underordnet om feilen har skjedd på rød, blå, grønn eller gul side i politikken.

– Jeg tror alle må bære sin del av ansvaret. Det avgjørende er at systemene blir bedre i fremtiden, sier han.

– Å oppleve feil i helsevesenet, er noe som kan skje oss alle, og dem vi er glade i. Dette vil både gi rettferdighet for pasienter og pårørende som har opplevd urett, i tillegg til at vi får en grundig undersøkelse som vil komme alle til gode fremover.

Vil granske styrene

Riksrevisjonens har vedtatt å gjennomføre en undersøkelse som omhandler risikostyring i alle regionale helseforetak i Norge. Dette omfatter blant annet uønskede pasienthendelser.

– Vi bestemmer som hovedregel selv hva vi skal undersøke. Samtidig er vi lydhøre for Stortingets og kontrollkomiteens signaler, sier ekspedisjonssjef Annette Gohn-Hellum.

EKSPEDISJONSSJEF: Anette Gohn-Hellum i Riksrevisjonen.

Både i 2016 og 2019 undersøkte Riksrevisjonen helseforetakenes håndtering av uønskede hendelser.

– Nå vil vi løfte blikket mot styret og ledelsen ved sykehusene, og undersøke hvordan de ulike helseforetakene har systemer for å ivareta og følge opp risiko, sier Gohn-Hellum.

– Vi har sett at det har vært ulik meldekultur og svakheter i forhold til læring og kvalitetsforbedring. Det er viktig er at helseforetakene har et system som overvåker og fanger opp risiko, og sørger for at de lærer av det, fortsetter hun.

Undersøkelsen om risikostyring i helseforetakene er fortsatt under planlegging, og de vurderer nå hvordan de detaljert og konkret skal gjennomføre den.

– Vil Riksrevisjonen granske Helsetilsynet behandling av alvorlige hendelser?

– Vi har ingen konkrete planer, men det kan bli aktuelt. Vi har lest sakene i VG, og det er ikke utelukket. Samtidig har helseministeren varslet en gransking av Helsetilsynet.

Vil ikke avslutte kontrollsaken

Komitémedlem Carl I. Hagen (Frp) sendte onsdag nye spørsmål til Ingvild Kjerkol og sier til VG at han er opptatt av at også Helsetilsynets skal granskes.

– Jeg vil ha svar på spørsmålene mine før jeg avgjør om jeg vil fremme forslag om at komiteen skal åpne sak i Stortinget, sier Hagen.

IMØTEKOMMER GRANSKING: Carl I. Hagen

– Jeg vil vite nøyaktig hvordan ministeren akter å granske Helsetilsynet og få en forsikring om at hun virkelig vil endre systemene, sier Hagen.

Han er også opptatt av hvem som har ansvaret for svikten.

– Hvis noen gjør noe galt i det private, skjer det at påtalemyndigheten oppretter en straffesak. Men hvis det skjer noe graverende i det offentlige og pasienter dør, skjer det ingenting.

Leder for Kontrollkomiteen, Peter Frølich, poengterer at de ikke skal legge bort saken, selv om Riksrevisjonen skal granske.

– Det kommer til å ta litt lengre tid, men det betyr overhodet ikke at vi er ferdige med denne tematikken. Tvert imot. Vi kommer til å gå inn i det på nytt, men først etter at Riksrevisjonen har gitt den en grundig behandling, sier han.