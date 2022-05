HADDE VIDEO: Boligsameiet der politiet tror åstedet for Mortensrud-skytingen skjedde, har overvåkningskameraer og video de har delt med politiet.

Skyting på Mortensrud kan være fanget på video

MORTENSRUD (VG) Overvåkningskameraer rett ved åstedet for skytingen på Mortensrud kan ha fanget gjerningsøyeblikket på video. Ingen av de involverte skal være derfra.

Politiets hovedhypotese er at åstedet for skytingen på Mortensrud i Oslo søndag kveld er utenfor et garasjeanlegg som tilhører Furuåsen boligsameie på Mortensrud i Oslo.

Episoden fant sted søndag kveld like før klokken 19.30. Politiet jakter en navngitt person.

Har gitt videomateriale fra åstedet til politiet

Sameiet på Mortensrud monterte overvåkningskameraer for noen år siden. Sameiets styreleder Alf Terje Evang ga politiet tillatelse til å hente ut videomateriale fra disse søndag. Kameraene er montert utvendig på to sider av garasjeanlegget, samt på innsiden, og er i drift.

– Det er i all hovedsak videoovervåkning, vitner og andre tekniske etterforskningsskritt som har ført oss til den navngitte personen, sa politiinspektør Per Thomas Omholt til VG tidligere mandag om hvordan de har kommet frem til navnet på den antatte gjerningspersonen de leter etter.

Han vil ikke kommentere om det er selve hendelsen, eller tiden forut eller etterpå som er fanget på video.

Den fornærmede, en mann i 20-årene, ble alvorlig, men ikke livstruende skadet. Han ble funnet ved Mortensrud kirke, omkring 900 meter fra det politiet mener er åstedet. Det var er politiet traff ham, etter å ha blitt varslet av en privatperson.

Politiet har sagt til Dagbladet at de mener den fornærmede mannen ble fraktet fra åstedet til utenfor kirken i en bil de senere jaktet på. Hendelsen etterforskes som grov vold. Ingenting tyder på at fornærmede er et tilfeldig offer, sa politiet tidligere mandag.

Boligsameie fremstår som tilfeldig åsted

Alf Terje Evang er styreleder i boligsameiet på Mortensrud der skytingen skal ha funnet sted. Her er det i alt 62 boenheter, men de involverte i skyteepisoden søndag kveld skal ikke ha noen tilknytning til sameiet.

IKKE TILKNYTNING: Styreleder Alf Terje Evang i boligsameiet der politiet tror skytingen fant sted, var glad for å kunne informere beboerne om at de involverte ikke har tilknytning til sameiet og at det fremstår som et tilfeldig åsted.

– Vi har fått beskjed om at gjerningsstedet er tilfeldig og at de involverte ikke er herfra. Det var en lettelse å kunne sende ut den meldingen til beboerne for å avkrefte spekulasjoner og det at hendelsen har noen tilknytning til noen her, sier Evang til VG.

VG har vært i kontakt med politiet, som ikke hadde anledning til å kommentere gjerningsstedet og de involvertes tilknytning til sameiet mandag ettermiddag.