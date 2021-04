FLYTTES: Her flytter et team fra Prehospital klinikk en covid-pasient fra Akershus universitetssykehus. Dette er en av totalt 59 slike flyttinger bare i år. Foto: Mattis Sandblad, VG

Kapasitetsutfordringer på Østlandet: 59 covid-pasienter er flyttet mellom sykehus

Palmesøndag hadde Oslo universitetssykehus (OUS) så mange intensivpasienter at det var helt på grensen av hva de kunne håndtere.

Av Anne Stine Sæther

– Vi fikk en situasjon der alvorlig syke coronapasienter konkurrerte om plassene med traumepasienter.

Det sier Christian Buskop, avdelingsleder for prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Hittil i år er 59 covidpasienter flyttet med intensivambulanse mellom sykehusene i Helse Sør-Øst. I hele 2020 ble 36 covidpasienter transportert mellom de samme sykehusene.

– Dette er pasienter som er flyttet på grunn av kapasitet. Vi har hittil ikke flyttet covidpasienter mellom sykehusene fordi de trenger et høyere nivå. De er flyttet fordi det er fullt på avdelingen og sykehuset forventer nye pasienter. Da er vi nødt til å avlaste, slik at de kan konsentrere seg om det antall pasienter de har kapasitet til, sier Buskop.

I grafen under kan du se utviklingen i innleggelser i norske sykehus gjennom pandemien. Nå er tallene på vei nedover:

Mener tiltakene trolig har trolig fungert

De siste dagene har sykehusene på Østlandet fått et pusterom.

– Vaksiner og de veldig strenge tiltakene fra før påske og til nå har tilsynelatende fungert. For kapasiteten til intensivavdelingene var vi helt avhengige av at dette snudde. Vi hadde ikke mye å gå på på palmesøndag. Nå har vi fått litt luft, sier Buskop.

Han er spesialist i anestesi og akuttmedisin, og forklarer at det var situasjonen med mange covidpasienter og flere traumepasienter fra ulykker og hendelser i starten av påsken som gjorde situasjonen ekstra presset på Ullevål.

– Ullevål er traumesenter for hele Norge. Mange skader, samtidig som det var mange covidpasienter, gjorde sykehuset veldig presset, forklarer han.

FULLT: Avdelingen som Christian Buskop leder, er spesialisert på å flytte de aller sykeste og skjøreste pasientene. De er tett på de pressede intensivavdelingene. Foto: Mattis Sandblad, VG

Ambulansetjenesten i prehospital klinikk flyttet tidlig i mars den første pasienten fra Akershus universitetssykehus (Ahus) til OUS. Samtidig slo tredje coronabølge inn for fullt i Helse Sør-Østs område. Sykehuskapasiteten har vært en hovedgrunn til de mange inngripende tiltakene på Østlandet de siste månedene.

– Har handlet om kapasitet

Siden den første flyttingen fra Ahus til OUS i mars, er det flyttet pasienter fra Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehus i Oslo, fra Bærum sykehus til Drammen, fra Drammen til Tønsberg, fra Ahus til Lillehammer og fra Bærum til Skien.

– Dette handler ikke først og fremst om å flytte pasientene til et høyere nivå. Bare OUS har et høyere nivå i sykehusverden enn Ahus. Nesten all flytting fra Ahus har handlet om kapasitet. Ved noen få flyttinger har det handlet om at pasienten er veldig dårlig og skal vurderes for hjerte- og lungemaskin, sier Buskop

PLANER: Sykehusene har samarbeidet godt i tider med stort press på intensivavdelingene. Christian Buskop leder ambulanseavdelingen i prehospital klinikk ved OUS. Foto: Mattis Sandblad, VG

Skal undersøke konsekvensen av pasient-flyttinger

Norsk intensivregister (NIR) ved Haukeland Universitetssykehus undersøker nå om flyttingen har betydd noe for sykdomsforløpet til den enkelte pasient.

– En betydelig andel covid-pasienter er flyttet, til dels flere ganger. Flyttingen er skjedd under pågående intensivbehandling. Mange har hatt to eller tre flyttinger og kan ha vært innom tre forskjellige sykehus før utskriving. Det sier noe om kapasiteten, sier overlege Reidar Kvåle i Intensivregisteret.

INTENSIVREGISTERET: Reidar Kvåle er overlege på Haukeland Universitetssykehus. Der ligger også intensivregisteret. Nå undersøkes det om flytting har påvirket forløpet til covidpasientene. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Flytter svært syke pasienter

Christian Buskop beskriver covidpasientene som svært skjøre og veldig, veldig syke:

– Vi flytter pasienter som ligger i en intensivseng, på respirator. De er kanskje koblet til dialysemaskin og får medisiner som kreves for at pasienten skal ligge stille. De får kanskje også medisiner for at blodtrykket skal være bra, for at pasienten skal tisse og for å sove. En slik pasient har kanskje fire-seks sprøytepumper koblet til kroppen, der medisiner går kontinuerlig, forklarer Buskop om den avanserte prosessen.

MED UTSTYR: Avdelingsleder Christian Buskop og basen med utstyr til transport av alvorlig syke og smittebærende pasienter. Foto: Mattis Sandblad, VG

Deretter kommer hans team med utstyr – som kanskje er et annet enn på intensivavdelingen.

– Vi har en plan for hvor lenge vi tror at hver enkelt pasient tåler å være ute av intensivsettingen og hvor lang tid vi må ha for å få pasienten fra A til B. Av og til finner vi ut at pasienten er så syk at det vil være en for stor risiko å flytte. Når gevinsten av å flytte er veldig stor, da kan det likevel hende at vi tar sjansen, sier Buskop.

De siste dagene har det ikke vært flyttet covid-pasienter mellom intensivavdelingene i Helse Sør-Øst.