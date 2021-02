UTBRUDD: Siden 8. februar har 32 ansatte ved byggeplassen Foto: Fredrik Solstad

Smitteutbrudd på byggeplass tilknyttet Stordalen-hotell

32 personer er bekreftet smittet av coronaviruset på byggeplassen til et Stordalen-hotell på Solli plass i Oslo.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– De siste tallene jeg har tilsier at det er 32 smittetilfeller, sier kommunikasjonssjef Grete Sivertsen i Aspelin Ramm til VG.

– Vi fikk beskjed på mandag om at det første smittetilfellet hadde blitt oppdaget 8. februar, og at det gjaldt én underleverandør. Vi har nå fått bekreftet at det gjelder flere underleverandører, sier hun.

Det var Børsen som meldte om utbruddet først.

Det pågår nå massetesting av alle underleverandørene som har ansatte med påvist smitte, forteller Sivertsen.

– Vi har også oppfordret alle underleverandører om å teste seg også der det hittil ikke har vært påvist smitte, sier hun.

– Det vi fokuserer på fremover er å få oversikt over situasjonen, og sørge for at alle som har vært innom byggeplassen blir testet, sier Sivertsen.

25 tilfeller siden fredag

– Hovedtyngden av de som har blitt påvist smittet har vi fått bekreftet forrige uke og denne uken. Siden fredag forrige uke er det påvist 25 tilfeller, sier prosjektsjef i Hent, Erik Tveit til VG.

Daglig jobber det rundt 250 arbeidere på byggeplassen.

Aspelin Ramm og Stordalen-eide Strawberry Brothers utgjør eierne av bygget. Hotellet skal driftes av Nordic Choice Hotels & Resorts.

I januar førte et smitteutbrudd på en byggeplass til bråstans i byggingen av Pressens hus i Oslo. Også i dette prosjektet var Hent hovedleverandør og Aspelin Ram byggherre for prosjektet.

Les også: Stort smitteutbrudd på byggeplass i Oslo

– Har dere stengt ned byggeplassen?

– Nei, prosjektet er ikke stengt. Vi jobber med redusert bemanning som følge av at det er smittede og karantene, men det er opp til helsemyndighetene å avgjøre om byggeplassen skal stenges. Vi har ikke fått pålegg om å stenge ned, og da følger vi rådene fra helsemyndighetene, sier Tveit til VG.

– Burde stenge plassen

Leder for fagforeningen Tømrer og Byggfagforeningen i Fellesforbundet, Alexander U Hopland-Wøien, sier til VG at han ikke har inngående informasjon om situasjonen på byggeplassen, men at han har vært i kontakt med ansatte som jobber der.

Han mener at økningen i antall smittetilfeller burde gjort at byggeplassen ble stengt.

– Det er et tegn på at man burde stenge plassen til man har kontroll på det. Jeg vet at det er forskjellig praksis rundt dette, men når man har avdekket smitte og man mistenker at det kan ha spredd seg, bør man stenge ned, rengjøre og desinfiserer lokalene og være sikre på at det ikke er smitte når man åpner plassen igjen, sier Hopland-Wøien til VG.

– Det er ytterst viktig at man får kontroll på utbruddet, og man bør iverksette rutiner som gjør at arbeidere på den plassen ikke går tilbake før man er sikker på at man ikke er smittet.