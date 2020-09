Klikk for å aktivere kartet

Etterforsker overgrep mot skolejente

Tirsdag ettermiddag var en jente på vei hjem fra skolen, da hun skal ha blitt utsatt for et overgrep i et skogsområde. Nå ber politiet om tips.

Oppdatert nå nettopp

Tirsdag klokken 13.41 fikk politiet melding om at en jente i barneskolealder var blitt utsatt for et overgrep på vei hjem fra en skole i Time kommune i Rogaland.

Det melder Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

– Det er ingen mistenkte eller pågrepet i denne saken. Vi ønsker å komme i kontakt med noen som har sett noe, sier Helen Rygg Ims, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, til VG.

Politiet ønsker ikke å oppgi detaljer om jentas tilstand eller hvordan hun blir ivaretatt.

Gjennomført avhør

Gjerningspersonen er beskrevet som en voksen mann.

Det er gjennomført flere avhør, og det vil bli foretatt flere avhør i løpet av kvelden, opplyser politiet.

Det er også foretatt rundspørringer i det aktuelle området. Politiet har sperret av stedet, og det pågår undersøkelser.

Politiet kan kontaktes på telefon 51899427 eller nettsiden.

Publisert: 22.09.20 kl. 19:00 Oppdatert: 22.09.20 kl. 19:18

Mer om Krim