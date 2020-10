UFRIERI: Frp-leder Siv Jensen på vei ut av sitt kontor på Stortinget, der hun har startet skattekrig mot Sp og Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Harald Henden, VG

Frp-Siv om Sp-Trygve: Han har foreslått 47,6 milliarder mer i skatter og avgifter

Siv Jensen lovet at hun skulle komme med et skatte- og avgiftspolitisk frieri til Trygve Slagsvold Vedum. I stedet beskylder hun Sp for å ha foreslått økninger de siste fem årene på til sammen 47,6 milliarder kroner.

– Jeg varslet i min landsmøtetale at jeg skulle komme tilbake til Trygve denne uken, og det er det jeg gjør nå i VG, sier Siv Jensen.

«Har det streifet deg at du har valgt feil lag?» flørtet hun fra talerstolen.

Men ønsket om å etablere et nært parforhold kunne vært mer rosenrødt romantisk formulert enn det hun går ut med nå:

– Trygve seiler under falskt flagg!

Komplimenter

Da VG møtte Siv Jensen på hennes kontor onsdag, kom hun i stedet for godord og komplimenter med et knallhardt angrep på sin kanskje største konkurrent om stemmene.

Og den vanligvis snakkesalige og kommenteringsvillige Vedum fant ikke anledning til å kommentere Siv Jensens tall og intervju med VG på nesten to døgn.

– Vedum er veldig opptatt av å beskylde oss for ikke å levere i skatte- og avgiftspolitikken. Så jeg har tatt meg den frihet å ha gått gjennom Sps alternative statsbudsjetter fra 2015 til 2020. Og regnet ut at de i løpet av de årene har foreslått skatte- og avgiftskjerpelser for 47,5 milliarder kroner!

Hennes landsmøtetale sist helg ble for en stor del viet Sp.

Bestrider ikke tall

Sp bestrider ikke at Frps tall om dem er riktige for hvert enkelt budsjettår, men mener det er villedende å legge dem sammen. Sp avviser måten Frp har satt opp regnestykkene på som «desperate» og «tullprat» og Jensens initiativ som «planløst».

SKUFFET: Siv Jensen mener Trygve Slagsvold Vedum burde valgt borgerlig side og Frp dersom partiet virkelig ønsker lavere avgifter – ikke Ap. Foto: Harald Henden, VG

– Trygve gjorde seg veldig høy og mørk på min bekostning i helgen, og var ute og raljerte om grensehandel og priser blant annet, men i hans egne alternative budsjett er det kraftige skjerpelser. Trygve møter seg selv i døren fordi han sier veldig mye som høres flott ut, når han gir intervjuer og reiser rundt omkring, men så må man se på hva han og Sp faktisk gjør. Og hva som står i programmet deres. Sp går systematisk inn for å skjerpe skatte- og avgiftstrykket i dette landet.

– Mener du at Slagsvold Vedum fører velgerne bak lyset?

Øker alkoholavgifter

– Jeg mener at Trygve seiler under falskt flagg. Han sier én ting, gjør en helt annen ting. De fremmer forslag i Stortinget som jeg tror de helst ikke snakker så mye om. I løpet av de årene har de fremmet forslag om å skjerpe alkoholavgiftene kraftig. Tobakksavgiftene. Drivstoffavgiftene. Gjeninnføring av avgift på båtmotorer. De har foreslått å skjerpe flyavgifter, de har foreslått å skjerpe engangsavgiften på bil. I tillegg en god del toll-skjerpelser, sier Jensen.

Særlig anklager hun Trygve for ikke å ville senke avgifter som kan slutte å få folk til å harryhandle i Sverige.

Bra for Sverige

– Sannheten bak disse tallene er jo egentlig en politikk som svenske myndigheter må elske. For dette er null bidrag til å få gjort noe med grensehandelen. Sp legger jo til rette for at norsk mat skal være dyrest mulig. Konsekvensen av dette er at det svir mest for de som har minst. Og kanskje særlig ute i distriktene, hvor avstanden til svenskegrensen mange steder er ganske lang. Dette er folk som må grave dypt i lommeboka hvis Sps skatte- og avgifts-skjerpelser blir vedtatt.

Dette er tallene Frps tallknusere har gitt VG etter å ha studert Sps egne budsjettforslag – og er netto økninger i skatt og avgift samlet:

2020: 2,774 mrd.

2019: 2,558 mrd.

2018: 6,040 mrd.

2017: 7,916 mrd.

2016: 14,612 mrd.

2015: 13,674 mrd.

Til sammen: 47,574 mrd.

– Dette er Sps historie de siste fem årene. Vår historie i de årene vi har sittet i regjering, er netto lettelser på 24 milliarder kroner, samlet skatt og avgift. Hvis man bare ser på Aps tall for 2020, så foreslår de en lettelse nesten 10 milliarder kroner. Og det er det partiet Sp aller helst vil samarbeide med i regjering, sier Jensen.

Viktigst

Her er de viktigste skatte- og avgiftslettelsene mens Frp satt i regjering fra 2013 til i januar i år, ifølge Jensen:

** Fjerning av arveavgiften.

** Fjæring av båtmotoravgiften.

** Redusert engangsavgift på bil.

** Lettelser i formuesskatten.

** Lettelser i personskatten.

– Hvis han mener at de er lurt å gjøre lettelser på skatte- og avgiftsområdet, så får han jo ikke det til med de partiene han har tenkt å samarbeide med. Det får han jo bare til hvis samarbeider med oss, men har han jo nå kontant avvist. Da vet vi det! Da kan Sp snakke så mye de vil om lettelser, men sannheten er at de helt systematisk går inn for skjerpelser, og samarbeide med partier som skal finansiere alle valgløftene sine gjennom å øke skatter og avgifter, sier hun.

GARASJE-MØTE: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Frp-leder Siv Jensen møtte hverandre i stortingsgarasjen rett etter at Frp hadde forlatt Erna Solbergs regjering i januar i år. Foto: Trond Solberg, VG

– Kreativt

Selv om Trygve Slagsvold Vedum trengte to dager på svare på Jensens angrep, avfeier han kategorisk hele måten Frp har satt opp regnestykket på:

– Det der er det mest kreative regnestykket jeg har vært borti noensinne. Hvis jeg hadde valgt å legge samme logikken til grunn, så kunne vi sagt at en pendler fra Hamar til Oslo med vårt skatteopplegg de siste seks-sju årene får 6700 kroner mindre i skatt per år. Dermed kunne vi sagt at med vårt opplegg får denne pendleren nesten 40.000 mindre i skatt neste år. Og det er jo bare tull. Fullstendig tull.

– Men det er jo sant at han får det over fem år?

– Litt skremmende

– Ja, men det er likevel bare tullprat. Dette er litt skremmende. Jeg har fått med meg at finansministeren har hett Siv Jensen i sju år. Og hvis hun ikke lærte seg å regne bedre etter seks og et halvt år i Finansdepartementet enn dette, så skjønner jeg hvorfor hun syntes det var slitsomt å være finansminister. I dag hadde vi en måling på 16 prosent i Vårt Land og en i Dagbladet på 18 prosent. Så da kunne vi solgt inn at i dag hadde Sp 34 prosent av på målingene. Jeg kan være frekk, men så frekk er jeg ikke, sier Vedum.

– Det er vel ikke helt ukjent i politikken å regne på denne måten: For eksempel at man regner ut hvor mye de rikeste til sammen har sluppet å betale i formuesskatt i løpet av den borgerlige regjeringsperioden?

– Ingen plan!

– Ja, men hvis du ser skatteopplegget vårt for i år: Vi har hatt et lavere avgiftsnivå enn det Frp i regjering har gått inn for, men så har vi tatt inn mer i skatt. Og i sum var det liten forskjell fra regjeringen i år. Hvorfor kommer dette her nå? Hun sa fra landsmøtets talerstol at jeg skulle høre fra henne i løpet av uken. Et eller annet med frieri. Men så hadde hun ingen plan! Bare store, tomme ord. Hun sa at hun skulle ta et initiativ overfor oss, og så har hun ikke gjort det. Og for å svaret det ut, finner hun på dette.

– Opplever du dette dokumentet som et frieri?

PR-stunt

– Nei. Det virker desperat. Og planløst. Hun var mer opptatt av å stemple. Dette er et PR-stunt. Spin. Dette er et kommunikasjons-bransje-stunt. Og så har de ikke tenkt saken helt ut. Alle fikk inntrykk av at Siv skulle ta et initiativ. Men det var bare ord.

– Mener du at Siv Jensen er uhederlig?

– Nei da, politikk er jo ikke alltid blanke riddere. Men det er bortkastet tid.

