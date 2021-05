INTENSIVEN FØLGER OPP: Covid-19-syke som har vært innlagt på intensivavdeling eller fått respirator-oppfølging følges opp i tiden etterpå. Det gjør ikke nødvendigvis de som får langtidsvirkninger - men ikke har vært på sykehus. Foto: Line Møller

Frykter for få får hjelp etter covid-19: − Uroer meg

Helseforetakene slår alarm: Mange får langtidsvirkninger etter covid-19, men antallet henvisninger til rehabilitering er lavt. Nå tar fastlegene grep.

Av Marie Golimo Kingsrød

Over ett år inn i pandemien har ettervirkningene blitt et faktum:

Mer enn halvparten av unge med covid-19 har langvarige symptomer, viser en undersøkelse fra Universitet i Bergen.

I Norge er det kun registrert 354 pasienter med diagnosen postcovid. Men siden det ikke er fastsatte kriterier for når diagnosen skal benyttes, er det ingen reell oversikt over hvor mange personer dette gjelder for i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

De som har behov for rehabilitering etter covid-19, skal få det, har helsemyndighetene lovet.

ETTER COVID-19: Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst, som inkluderer Oslo Universitetssykehus, registrerer at det er få henvisninger til rehabilitering etter covid-19. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Men nå registrerer helseforetakene en type «pasienttørke» som bekymrer:

Antallet henvisninger til rehabilitering etter covid-19 speiler ikke det tilgjengelig kunnskap tilsier at etterspørselen burde være, melder Regional koordinerende enhet (RKE).

– Det forundrer meg, sier Jon Ivar Sørland, leder av RKE i Helse Sør-Øst. RKE har oversikt over habilitering og rehabilitering i helseregionene.

Det er Dagens Medisin som først omtalte saken.

Sørland er bekymret:

– Jeg uroer meg for dem som har overlevd en covid-19-infeksjon i hjemmet, uten å ha vært i kontakt med helsetjenesten, og uten å ha kommet seg etterpå. Vi er litt usikre på om disse pasientene har fått en vurdering av rehabiliteringsbehov av fastlegen sin.

UROLIG: Jon Ivar Sørland, leder av RKE i Helse Sør-Øst. Foto: Privat

– Det må ringe en bjelle

Han vil nå ut til fastlegene med bekymringen sin:

– Det må ringe en bjelle når fastlegen vet at en pasient har hatt covid-19 og vært dårlig.

Mange av pasientene skal ha fått beskjed om å vente og se, forklarer Sørland.

– Det blir for passivt i møte med denne sykdommen, som vi vet kan få store konsekvenser.

Erfaringene med andre virussykdommer er jo at ting går seg til med tiden, sier Sørland:

– Men når det gjelder coronaviruset, viser all tilgjengelig kunnskap av mange har store behov i tiden etterpå.

Så mange rehabiliteringshenvisninger har blitt registrert Regional vurderingsenhet (RVE), som skal rettighetsvurdere og prioritere henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner, har registrert følgende: I perioden 1. januar 2021 til 31. mars 2021, har RVE Sør-Øst bare vurdert 52 henvisninger. 50 har blitt innvilget rehabiliteringsopphold.

I RVE Midt-Norge er det i samme periode blitt vurdert 13 henvisinger. Alle fikk rett til rehabilitering.

Ved RVE Vest er har de vurdert åtte henvisninger fra fastleger og avtalespesialister i perioden og sju er vurdert til rett til behandling.

Ved RVE Nord er det i perioden vurdert henvisninger for åtte pasienter med gjennomgått covid-19. To av disse er innvilget rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Kilde: Dagens Medisin Vis mer

– Vært helt ny og ukjent

Det har nå blitt sendt ut oppdatert informasjon til alle fastleger i Norge, oppgir leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, til VG.

Legene har da fått et e-læringskurs, med formål at «de som behandler personer med covid-19 sykdom raskt skal kunne finne frem til hvilke anbefalinger som gjelder».

– Denne sykdommen har vært helt ny og ukjent for oss også. Samtidig liker vi jo at det vi driver med er evidensbasert. Foreløpig har vi ikke gode nok forskningstall som sier noe sikkert om hvor mange pasienter som trenger rehabilitering, sier Kvittum Tangen.

Legeforeningen har i tillegg deltatt i utarbeidelsen av Helsedirektoratets veileder for rehabilitering av covid-19-pasienter, forklarer Kvittum Tangen.

– Helsedirektoratet lager også en plan for rehabilitering, der det kommer helt konkrete råd om hvilke pasienter som skal henvises videre og når.

– Har fastlegene vært oppmerksomme nok på at folk kan trenge behandling etter covid-19?

– Det er i alle fall noe vi har diskutert, og vært oppmerksomme på helt siden sommeren.

LEGEFORENING-LEDER: Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen. Foto: Anita Sælø

– De fleste blir bedre av seg selv

Samtidig er Kvittum Tangen usikker på hvor store de faktiske mørketallene er.

– Vårt inntrykk er at mange pasienter ønsker hjelpen hjemme, og ikke har behov for å legges inn på rehabiliteringsinstitusjon. Vi vet ikke hvor mange dette gjelder, eller det reelle behovet for rehabilitering.

Dersom man har vedvarende symptomer som forstyrrer dagliglivet betydelig etter fire uker, kan det være behov for opptrening, sier Kvittum:

– Det er ikke dermed sagt at du trenger innleggelse på rehabiliteringsinstitusjon, men da er det naturlig å oppsøke fastlegen for å se hva som kan gjøres.

Ettervirkningene kan være vedvarende tungpustethet, økt søvnbehov, slitenhet, konsentrasjonsproblemer, hodepine eller muskelsmerter.

– Mer og mer data viser at dette er ettervirkninger som ofte går over. For de aller fleste vil det bli bedre av seg selv, men noen vil også trenge behandling.