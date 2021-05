STRENGE OPPBEVARINGSKRAV: Fra før skulle Pfizer-vaksinen oppbevares maksimalt fem dager i kjøleskap etter å ha blitt tatt ut fra dypfryser. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Pfizer-vaksinen kan nå overleve en måned i kjøleskap

Det gjør distribusjonen av vaksinen enklere, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Coronavaksinen til Pfizer kan overleve 31 dager i kjøleskap dersom vaksineglassene er uåpnet, opplyser det europeiske legemiddelsamarbeidet EMA i en pressemelding mandag.

Fra før skulle Pfizer-vaksinen oppbevares maksimalt fem dager i kjøleskap etter å ha blitt tatt ut fra dypfryser.

– Økt fleksibilitet i oppbevaring og håndtering av vaksinen er forventet å ha en betydelig effekt på planlegging og logistikk av vaksineutrulling i medlemslandene i EU, skriver EMA.

Enklere distribusjon av vaksinen

– Det er en gledelig nyhet. Dette gjør at distribusjonen av vaksinen blir enklere, og er et resultat av den forskningen Pfizer har gjort, skriver Steinar Madsen, fagdirektør i Legemiddelverket i en SMS til VG.

Han sier imidlertid det er viktig at dokumentasjonen på denne informasjonen er solid.

– Det er viktig at dokumentasjonen er solid slik at vi kan være sikre på at effekten av vaksinen er like god, sier han videre.

GOD NYHET: Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket. Foto: Kyrre Lien

Strenge oppbevaringskrav

VG har tidligere skrevet om hvordan de strenge kravene for oppbevaring av vaksinen har bydd på problemer – som da et vaksinekjøleskap i Sarpsborg hadde litt for høy temperatur som følge av strømbrudd i februar i år. Det endte den gang med at alle de 300 dosene måtte kastes.

Her kan du følge med på vaksineutviklingen i Norge og resten av verden.