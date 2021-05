VITNET I RETTEN: Bjørn Guldvog måtte vitne i ankesak mot hytteeiere i Sverige. Guldvog har selv hytte i Sverige, men vitnet om Helsedirektoratets vurderinger. Foto: Mattis Sandblad, VG

Guldvog om hytteeiere i Sverige: − Forstår frustrasjonen

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at han forstår hytteeiernes frustrasjon, og at de inngripende tiltakene kan oppleves som unødvendig. Samtidig frykter han importsmitten.

Av Marie Golimo Kingsrød

Publisert: Nå nettopp

Det sier Guldvog, som er vitne under ankesaken i lagmannsretten mellom staten og hytteeierne tirsdag.

1000 norske hytteeiere i Sverige har bidratt økonomisk til et søksmål mot staten. Bak søksmålet står fem hytteeiere.

Hytteeierne mener dagsturer ikke er nok for å sikre nødvendig vedlikehold av feriestedene, og de krever at det åpnes for å overnatte under reiser til egen fritidseiendom over grensen. Dette uten å måtte gå i innreisekarantene når de kommer hjem.

I tingretten vant de norske hytteeierne i Sverige.

Karantenekravet etter overnatting på hytter i Sverige er ugyldig, mener Oslo tingrett.

Regjeringen har anket dommen, som denne uken er oppe i Borgarting lagmannsrett.

SVENSK HYTTE: 12.416 nordmenn har fritidsbolig i Sverige. Foto: Marte Vike Arnesen

– Inngripende

I retten påpeker hytteeierne at de uproblematisk kunne reist til hytta i Sverige uten nærkontakt med andre, og i egen bil.

I vitneboksen medgir Guldvog at han ikke har problemer med å forstå hytteeiernes frustrasjon – og at reglene kan være vanskelig å forstå:

– Fordi mange vil oppleve at de kan overholde reglene, og at derfor inngripende tiltak oppleves unødvendig for dem.

– Alt jeg ber om er 72 timer

VG har tidligere skrevet om en av hytteeierne, Marius, som har en låve i Sverige som forfaller.

– Alt jeg ber om er 72 timer, i det minste, sa Marius til VG mandag.

«VANVITTIG» SPENT: Hytteeier Marius Kopperud Nielsen var sist på hytta i Sverige i april. Da oppdaget han at en av veggene i låven hadde falt. Nå er han spent på utfallet av ankesaken. Foto: Privat

I oktober ga Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet råd som nettopp skulle gjøre det enklere for hytteeierne:

Regjeringen ble rådet til å ta vekk kravet om å ikke overnatte, og erstatte det med en tidsbegrensning på 72 timer. Helsemyndighetene mente også at kravet om at formålet med reisen skulle være å utføre strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn, burde fjernes.

Smitten satt en stopper

Noen få dager senere ble dette satt på vent, og siden har hytteeierne ventet på lettelser.

I retten forklarer Guldvog hvorfor:

– Det var dessverre slik at smitten økte i Norge, Europa og Sverige.

Det var derfor ikke tidspunktet for å iverksette lettelsene de håpet skulle være mulig, forklarer helsedirektøren. Utover høsten klarte myndighetene i større grad å fange opp mer av den skjulte smitten, enn på sommeren, sier Guldvog.

Så kom mutantene.

– Det er stor risiko for importsmitte i den situasjonen vi er i, sier Guldvog.

Liten risiko

Også FHI-direktør Camilla Stoltenberg, som vitnet under tirsdagens rettssak, forklarer seg om dette:

Folkehelseinstituttet er bekymret for importsmitten, og har vært det lenge.

Samtidig forklarer Stoltenberg hvilken vurdering FHI gjorde i august:

– At opphold på eiendom ville utgjøre en liten risiko dersom det ikke var kontakt med andre enn egen husstand.

FHI-DIREKTØR: Camilla Stoltenberg. Foto: Terje Bringedal, VG

Det er fremdeles stor risiko for importsmitte, og spesielt med de nye virusvariantene, påpeker Guldvog:

– Vi er på et høyere smittenivå, og har med et mer aggressivt virus å gjøre.

Det ikke er overnattingen på hytta i seg selv som øker smitterisikoen, sier Guldvog i retten:

– Men det kan oppstå situasjoner man ikke ser for seg på forhånd, som øker smitterisikoen.