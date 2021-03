VELDIG TRIST: Divisjonsdirektør i Bufdir, Anders Henriksen, mener det er svært alvorlig at det skjer overgrep mens barnevernets tilsyn er med. Foto: Tine Poppe

Bufdir om «jenta i kjelleren»: Kan gi grunn til å se på nye lovkrav

Ramsha ble voldtatt, mens barnevernets tilsyn leste ukeblader i stuen. VGs sak kan gi grunn til å stille spørsmål om det bør stilles lovkrav til de som fører tilsyn, mener Bufdir. Tilsyn må lovreguleres, mener advokat.

Av Marie Golimo Kingsrød

Publisert: Nå nettopp

– Dette er en veldig trist historie. Det er alltid overgriper som er ansvarlig, men at dette skjer når barnevernet har tilsyn under samvær, er svært alvorlig, sier divisjonsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Anders Henriksen.

Lørdag fortalte VG historien om «Jenta i kjelleren». I mer enn fem år ble Ramsha voldtatt av stefar, når barnevernet skulle passe på henne.

– Denne saken kan gi grunn til å stille spørsmål om det bør stilles detaljerte lovkrav til de som skal utøve tilsyn, i tillegg til det generelle lovkravet om at alle tiltak skal være forsvarlige, sier Henriksen.

Stilles ingen krav

Barnevernstjenesten må sørge for at tilsynet ivaretar barnets behov for beskyttelse på en forsvarlig måte, ifølge Bufdir.

Men det stilles ingen utdanning- eller kompetansekrav til personene som fører tilsyn i slike saker.

– Hvis det skal stilles slike krav, og hvis de skal være bindende for tjenestene, må det gjøres i lov eller forskrift, sier Henriksen.

UNDER BARNEVERNETS OMSORG: Ramsha ble likevel utsatt for overgrep.

Alna barnevernstjeneste i Oslo, som hadde omsorgen for Ramsha, har ikke ønsket å stille til intervju. Les svaret til Oslo kommune nederst i saken.

– Må lovreguleres

Advokat Grethe Gilstad, som er spesialist på barn og foreldre, mener det er på tide med grep:

– Tilsyn ved samvær må lovreguleres, og det må fremgå klart hvem som kan være tilsyn og hva oppgaven er, sier Gilstad.

Men kompetanse og utdanning er ikke alene løsningen på dette, og det er mer grunnleggende problemer:

– Det første er at det i det hele tatt er samvær. Det andre er at jenta ikke har fått uttale seg trygt. Dette handler om hennes grunnleggende rettigheter i prosess ikke er ivaretatt.

ADVOKAT: Grethe Gilstad. Foto: Therese Alice Sanne

– Utenkelig

– Det er svært alvorlig at det ikke stilles noen krav – når barnevernet setter ut en så viktig oppgave til oppdragspersoner som ikke er ansatt i barnevernstjenesten, mener sosiolog Sollaug Burkeland, tidligere høyskolelektor og tilsynsfører.

– Det er helt utenkelig at et barn blir utsatt for overgrep mens en tilsynsperson er der.

TILSYNSFØRER: Sollaug Burkeland. Foto: Paul S. Amundsen

Igangsatt tiltak

Bufdir har ikke grunnlag for å mene noe om hva som har sviktet i Ramshas sak, oppgir til etaten til VG.

– Men vi har satt i verk en rekke tiltak som vil bedre kompetansen i barnevernet, både på utdanningssiden og som mer direkte støtte til kompetanseutvikling i tjenestene, sier divisjonsdirektør Anders Henriksen.

BARNEVERNSTJENESTEN: Alna barnevernstjeneste hadde omsorgen for Ramsha. Foto: Janne Møller-Hansen

Barnevernet: – Vondt å høre

Hverken Alna barnevernstjeneste eller Oslo kommune, som hadde omsorgen for Ramsha, ønsker å stille til intervju i VG. Kommunen er kjent med kritikken som fremkommer i reportasjen. I en e-post til VG skriver kommunikasjonssjef Torill Gulbrandsen:

«Vi retter en takk til VG for å gjøre oss kjent med detaljer i kritikken og muligheten til å imøtegå det som fremkommer. Denne saken er fremdeles til behandling i rettssystemet og vi ønsker derfor ikke å gå inn i disse detaljene. Vi er gjort kjent med at VG sin kilde fritar oss fra taushetsplikten. Vi ønsker likevel ikke å gå inn i detaljer som omhandler en rekke mennesker og forhold, i landets største avis.

VG spør om hvordan barnevernstjenesten stiller seg til at Ramsha tror at hun hadde hatt et bedre liv om barnevernet ikke hadde overtatt omsorgen for henne. Her vil vi si at det vondt å høre for en tjeneste hvis oppdrag først og fremst er å være en hjelper for barn og familier».