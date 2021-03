Virkelighetens «Exit»-kvinner forteller

Lars Engdahl

Kenneth Lauveng (grafikk)

Publisert: Nå nettopp

Denne helgen lanseres sesong to av TV-serien «Exit» på NRK.

Serien som bretter ut skyggesiden av det nyrike Norge, der en liten del av de aller rikeste lever et liv så fullt av løgner, hor, festing og umoral at utenforstående knapt tror det er sant.

Men sant er det - serien er basert på ekte personer og historier fra virkeligheten, forteller serieskaperen.

Fra tidligere er det kjent at de mannlige karakterene i TV-serien er basert på intervjuer gjort med fire nordmenn fra finansmiljøet.

Nå viser det seg at også kvinnene i serien stammer fra virkelighetens Norge.

VG har fått eksklusiv adgang til å stille spørsmål til en av de ekte kvinnene som skjuler seg bak karakterene i TV-serien. Hun har selv fått føle på kroppen hva det innebærer å være gift med en nyrik finansmann som bruker alle muligheter til å feste, drikke og være utro.

– Han fikk meg til å føle meg dum og uvitende. Derfor krasjet jeg sportsbilen hans, og ga bort tingene hans til fremmede mennesker. Jeg ønsket ham bare død og fordervelse, forteller «Ingrid», som av hensyn til familien ønsker å være anonym.

Etter å ha levd i et langt ekteskap i skyggen av mannens ville partyliv i en årrekke, fikk hun til slutt nok og kastet ham på dør.

Mer om det senere.

– Hvordan vil du beskrive miljøet eks-mannen din var en del av?

– Dette er et miljø som er vant til å plukke fra øverste hylle. Et miljø der barna ikke har busskort, men taxikort. Et miljø der dugnader på barnas idrettslag blir tatt hånd om av utsendte barnepiker og vaktmestere, forteller «Ingrid».

Hun forklarer at utad fremstår menneskene i dette miljøet som relativt empatiske, fornuftige og engasjerte mennesker, men egentlig er de mest opptatt av sin egen posisjon, lykke, velvære og rikdom.

Foto: NRK

Hun kjenner godt igjen hensynsløsheten fra de mannlige karakterene i «Exit».

– Et totalt fravær av ærlighet og respekt for familien og vanlige folk som ikke er på deres eget nivå.

Via e-post har VG intervjuet en av kvinnene serieskaper Øystein Karlsen har brukt som modell for TV-seriens roller. I tillegg har VG lyttet til lydopptakene Karlsen gjorde fra sitt møte med kvinnen under forberedelsen av sesong to.

I forberedelsene til TV-serien har Øystein Karlsen og hans kolleger vært i kontakt med en rekke personer som har ønsket å fortelle fra sitt liv på innsiden av finansmiljøet.

– Samlet sett har vi blitt kontaktet av 12 -13 stykk fordelt på kvinner og menn med ulike tilknytninger til miljøet, sier regissøren.

Regissør Øystein Karlsen Foto: NRK

VG har i denne saken stilt spørsmål og fått svar fra «Ingrid» på e-post. Exit-regissøren har videreformidlet svarene fra kvinnen. VG har også lyttet til båndopptakene fra regissør Øystein Karlsens intervju med kvinnen, men kjenner ikke hennes identitet.

En del av kvinnene Karlsen har intervjuet som foreberedelse til sesong 2, forteller at de har levd omtrent slik seriens kvinnekarakterer har, i et liv omgitt av løgn og bedrag.

– Hvordan vil du beskrive kvinnene du har vært i kontakt med til serien?

– I sesong én uttaler Jeppe setningen «Kona mi kan jo ikke jobbe – gi de noen penger til å drive en liten boutique, så kan de henge opp en bluse mens de «laiker» voldtatte elefanter på internett.» Den virkeligheten finnes også, men de vi har snakket med, er så langt fra den sannheten man kan komme, svarer Karlsen.

Han understreker at kvinnene han og de andre har vært i kontakt med er sterke oppegående kvinner som i flere tilfeller har vært delaktige i å bygge opp en felles formue.

– Når de blir skilt, finner de at det de sammen har bygget opp, står på ham og eies av hans firma, inkludert huset. Og det er klart – det er jo en overraskelse som kan ødelegge dagen en smule.

– Hva tror du er disse kvinnens motiv for å brette ut livene sine?

– Noen fordi de nok vil at verden skal vite hva de har vært igjennom, og at de har greid å komme ut av det helskinnet. Andre fordi de rett og slett mener historiene de har gjennomlevd er såpass drøye, og i retrospekt både så gale og underholdende at de burde fortelles. Mens andre igjen har fått en reell og uopprettelig slagside og trenger at noen lytter.

Enkelte av kvinnene han har snakket med har virket svært preget av hva de har opplevd, men av hensyn til fortroligheten overfor disse vil han ikke utdype dette.

Foto: NRK

– Noen børster det av seg og går videre. Noen blir rasende og gir igjen med samme mynt, mens andre kommer aldri til å bli helt hele igjen.

Karlsen er forundret over kynismen som råder blant enkelte i den delen av finansmiljøet «Exit» fokuserer på.

– Når det gjelder kynismen og viljen til å sette seg selv først, har vi i hvert fall ikke overdrevet i serien. Ikke det at alle disse gutta i historien vil andre vondt, de vil bare seg selv veldig, veldig godt, og da blir det noen som ligger igjen i veikanten, sier Karlsen.

«Ingrid» beskriver en ektemann som løy når han var hjemme, og var utro når han var borte.

En finansmann høyt på inntektslistene, som ikke skydde noe når det gjaldt å tilfredsstille egne behov.

– Han var en «jålebukk» og brukte lengre tid på badet enn det jeg gjorde.

Hun beskriver en mann som flere ganger i uken var ute på byen og festet, drakk og trolig lå med andre kvinner, mens hun gikk hjemme med barna. En som dro på ferieturer med vennene sine for å slå seg løs, og som hele tiden forsøkte å dekke over med løgner når han kom hjem.

Foto: NRK

En mann som sjekket opp jordmoren, og gikk på byen den dagen «Ingrid» kom hjem fra sykehuset med deres nyfødte barn.

De levde to vidt forskjellige livsstiler, og i ettertid forstår hun ikke hvordan de kunne bli gift, men antar at hun falt for hans sjarm.

Selv tok hun ikke del i festingen mannen hennes bedrev, og var heller ikke avhengig av hans penger, forteller hun. «Ingrid» hadde, i motsetning til såkalte «Trophy wifes», både egne penger og egen karriere.

– Jeg ante ikke omfanget av utroskapen hans før etter at vi ble skilt. Da turte folk rundt meg å fortelle det til meg.

Men han var i hvert fall ikke slem, poengterer hun overfor VG.

– Han var totalt ansvarsløs, men hverken slem eller psykopat, bare veldig kåt på damer og party.

Hun tror mye av utroskapen hans var motivert av en slags søken etter anerkjennelse. En anerkjennelse hun forteller at han stadig fikk mindre av hjemme hos henne.

– Jeg syntes jo han var en tufs, sier hun.

Etter mange år med stadig flere avslørte løgner og utroskapshistorier, var grensen nådd for «Ingrid».

I lydopptaket fra samtalen med Øystein Karlsen forteller hun hvordan hun til slutt fikk nok og kastet ham ut, låste døren og sørget for at store deler av eiendelene hans enten ble ødelagt eller gitt bort til fremmede.

Blant annet ble en kostbar elektrisk scooter gitt bort til en vilt fremmed, klærne gitt til Fretex, og det kostbare skiutstyret hans kastet ut langs veien en gang hun kjørte til fjells.

Til VG forteller hun også om raseriet som kom til overflaten da bruddet var et faktum.

– Jeg ble mest sint for alle løgnene, og at han ikke hadde «baller» til å gi meg et ærlig svar når jeg gang på gang spurte ham hva han drev med på party og ferieturer.

Foto: NRK

Derfor krasjet hun bilen hans, forteller hun.

Hun la merke til sportsbilen der den sto parkert utenfor arbeidsplassen hans, og kjente sinnet stige der hun satt i bilen. Hun ruset motoren, la inn førstegiret og rente med full gass inn i siden på sportsbilen.

Så rygget hun tilbake og gjorde det samme igjen. Flere ganger, til sportsbilen var totalskadet, forteller hun.

– Jeg ønsket ham da bare død og fordervelse, sier hun når hun tenker tilbake på tiden etter bruddet.

I serien er de virkelige hendelsene delvis skrevet om.

Sportsbilen blir ikke krasjet, men… … satt fyr på av skuespiller Maria Bonnevies karakter

– Har du inntrykk av om kvinnene bak karakterene har hatt hevnmotiv overfor sine eksmenn?

– Serien dreier seg delvis om å få balanse i et emosjonelt regnskap, så til en viss grad er det nok hevn med her, svarer regissør Øystein Karlsen.

Han viser til en replikk fra i serien:

«Det ligger ingenting i enden av det ordet hevn. Det er som å bruke et liv på å komme seg opp på Everest, og når du først står på toppen, så må du bare gå ned igjen.»

– Når du først oppnår å få hevn, blir det litt... ja vel, hva nå da?

– Hvilken av kvinnerollene i serien ligger nærmest opptil «Ingrid»?

Foto: NRK

– Jeg skrev en rolle til Maria Bonnevie basert på to mennesker hvis historier er puslet sammen til én. Hun representerer på en måte de personene som kom seg ut på den andre siden, og som klarer å se tilbake på situasjonen med en klar analyse av den.

Han gjentar at omkring 75 prosent av serien er hentet fra virkeligheten. Resten er ren fiksjon.

– Det er med kvinnekarakterene som det er med de mannlige, de er puslet sammen av mange forskjellige historier iblandet fiksjon. I mange tilfeller er det fiksjonen som toner det ned. Hadde vi gått for å ta med de drøyeste historiene fra intervjuene, måtte vi dratt på mye mer.

Nå, flere år etter, lever «Ingrid» det hun kaller et kjedelig og rolig liv.

– Jeg lever nå akkurat slik jeg drømte om at min eks og jeg skulle gjøre.

Eksmannen har derimot ikke roet seg, forteller hun.

– Han lever fremdeles sitt partyliv, med alle de riktige statussymbolene som seg hør og bør på vestkanten.

Forsker og sosiolog Sigtona Halrynjo ved Institutt for samfunnsforskning har forsket på nettopp finansmiljøet.

– Forskningen viste hvordan individuell konkurranse mellom medarbeiderne i finansbransjen ofte førte med seg at jobben i stor grad preget disse personenes fritid og familieliv.

Dermed stiller det krav til samboere og ektefeller om enten å støtte eller tilpasse seg denne livsstilen.

– Det betyr ikke at de må ha hjemmeværende partnere, men å være fleksibel på kundenes premisser innebærer at noen andre må ta hovedansvaret på hjemmebane.

Hun understreker at karakterene i «Exit» ikke er representative for det forskningen i 2019 viste.

Til en viss grad mener hun det kan dras paralleller fra eliten innen finansmiljøet til toppidretten.

– Høye krav til individuell konkurranse kan føre til fantastiske prestasjoner, men krever et fungerende støtteapparat, og kan i ekstreme tilfeller slå ut i skader og doping. Litt slik er det kanskje med finansmiljøet også, sier forsker og sosiolog Sigtona Halrynjo.

Sosiolog Sigtona Halrynjo Foto: Institutt for samfunnsforskning

– Disse personene er overhodet ikke representative for bransjen, selv om de finnes i virkeligheten. Heldigvis er de svært sjeldne, sier Thina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea, og en av relativt få kvinner i finanssektoren.

Den tidligere oljeanalytikeren, nå bærekraftsanalytiker, har sett både menn og kvinner som ligner dem vi ser i «Exit», men disse tilhører et lite mindretall, påpeker hun.

Sjefsanalytiker Thina Saltvedt Foto: Javad Parsa

Hun vet at enkelte finansmenn holder seg med hjemmeværende koner, og tenker at disse kvinnene sikkert har sine grunner til velge en livsstil med å passe hus og barn, men vil samtidig advare.

Selv om langt fra alle hjemmeværende kvinner behandles så dårlig som dem i «Exit», er det grunn til å påpeke risikoene det innebærer å velge en slik livsstil, mener Saltvedt.

Foto: NRK

– Hver familie finner løsninger som passer for dem, og jeg har stor respekt for dem som er hjemmearbeidende. Samtidig innebærer det en stor risiko å være hjemme fremfor å jobbe. Å venne seg til en livsstil hvor man økonomisk er avhengig av mannen vil bety at man stiller svakt i tilfelle et samlivsbrudd.

– Samtidig skal det sies at valget om å være hjemme selvfølgelig er helt i orden, så lenge disse kvinnene forstår hva det innebærer, sier Saltvedt.

Hun har ellers stor sans for underholdningsverdien i TV-serien «Exit», så lenge ikke unge kvinner der ute tror at det er slik finansmiljøet er i allmennhet.

– Kjenner du til finanskvinner som har mennene sine gående hjemme med barna?

– Nei, det er i det hele tatt langt mellom kvinnene i finansmiljøet, og jeg tror du må lete veldig lenge for å finne noen som i tillegg har hjemmeværende menn, sier hun og ler.