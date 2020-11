Villa Skaar Valstad. Foto: Mattis Sandblad, VG

Kommuneoverlegen om FHIs Villa Skaar-rapport: − Påpeker forbedringspotensial

Etter en befaring på det coronarammede sykehjemmet på Eidsvoll, får både kommunen og det private sykehjemmet punkter å forbedre seg på, ifølge kommuneoverlegen.

Oppdatert nå nettopp

Det kommer frem i et førsteutkast av rapporten etter at FHI var på befaring onsdag, ifølge kommuneoverlege Carl Magnus Jensen.

– FHI påpeker forbedringspotensial i smittevern fra både kommunen sin side og sykehjemmet sin side. Det vil bli tatt til etterretning, sier Jensen til VG.

– Samtidig konkluderer FHI med at det er fysiske forhold på sykehjemmet som gjør at det selv med andre tiltak ville vært utfordrende å stoppe smittespredningen, sier Jensen videre.

Administrerende direktør, Richard Skaar Thorsrud, i Villa Skaar skriver i en SMS til VG at de ennå ikke har sett rapporten, og vil vente med å uttale seg til de har lest og gått gjennom den.

Grundige tilbakemeldinger

Onsdag var Folkehelseinstituttet på befaring på både Villa Skaar Valstad og det kommunale Vilberg helsetun etter at kommuneoverlege Carl Magnus Jensen ba om deres faglige assistanse.

Det er altså ikke snakk om et tilsyn, men en befaring for at ekspertisen hos FHI kan gi sine faglige råd.

Kommuneoverlegen sier at det er et dokument med god integritet og svært grundige, faglige tilbakemeldinger.

Han påpeker at FHI ikke har vært redde for å si hva de mener kunne vært gjort annerledes. Samtidig er han redd for at det kan misforstås – FHI er ingen tilsynsorgan.

VG vil oppdatere saken når vi får tilgang til hele rapporten.

Kommuneoverlege Carl Magnus Jensen. Foto: Terje Bringedal

Utbrudd med store konsekvenser

Alle de 23 beboerne og et titalls ansatte ved det private sykehjemmet Villa Skaar Valstad på Eidsvoll har blitt smittet av corona etter at viruset først ble påvist hos tre ansatte 4. november. Ni av beboerne er døde.

Nærmere 100 smittetilfeller i kommunen kan knyttes til utbruddet. I tillegg er det påvist smitte ved ytterligere to institusjoner i kommunen, begge kommunale, etter at ansatte hadde jobbet både der og ved Villa Skaar-sykehjemmet. Ved en av disse institusjonene døde en av de coronasmittede beboerne.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har åpnet tilsyn mot sykehjemmet etter at en vikar, kommuneoverlegen og sykehjemmet alle har varslet helsetilsynet om utbruddet.

Fysiske forhold er kjent problematikk

At bygningsmassen ved sykehjem er lite hensiktsmessig, er ingen ukjent problemstilling i spørsmål om smittevern ved helseinstitusjoner.

Det var en sentral del av Fylkesmannen i Vestland sin konklusjon etter tilsyn på Metodisthjemmet i Bergen som ble svært hardt rammet av corona i begynnelsen av pandemien i vår.

«De bygningsmessige forholdene er gjennomgående trange og uhensiktsmessige. De førte til en situasjon som gjorde det svært vanskelig å begrense smitten i institusjonen da utbruddet var et faktum» skrev fylkeslegen i sin rapport.

Publisert: 27.11.20 kl. 14:45 Oppdatert: 27.11.20 kl. 15:08

