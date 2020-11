VG-Peil-Logo Gikk i 15 timer Da Oslo stengte ned begynte John Emil Gaup (20) å gå. Målet var 100.000 skritt. Håvar Bremer Av Publisert 19. november, kl. 10:59 Han hadde nettopp begynt å studere i Oslo, og tenkte at det var en fin måte å se byen på. Men det gikk ikke helt uten problemer. Sveip videre for å se om han klarte målet. Coronatiden har fått mange til å være mer aktive langs veiene og i skogen. Men treningsekspert Silje Bjørnstad er ikke sikker på at det er en trend å telle skrittene man tar. – Mange tror 10.000 skritt hver dag er det magiske tallet. Dette kan være et godt mål for mange, men det er lite forskning som tilsier at akkurat 10.000 skritt er optimalt eller ei.

Prøvde 100.000 skritt på under et døgn

Her har 20-åringen vært på McDonalds over 80.000 skritt ut i «løypa». Foto: John Emil Gaup, YouTube

Lørdag for halvannen uke bestemte han seg. John Emil Gaup (20) hadde for kort tid siden flyttet til Oslo for å studere.

Denne dagen kom det nye coronatiltak i byen: Treningssentre stengte, skjenkestopp ble innført og man måtte være mer for seg selv.

Gaup kastet seg på YouTube-challengen «100.000 skritt på under 24 timer».

Trøbbel

– Jeg tenkte jeg ville gi andre litt motivasjon. Og da tiltakene kom i Oslo på lørdag, tenkte jeg at søndagen var en perfekt dag. Da var det bare å ta seg en langtur.

Han dokumenterte alt på YouTube-kanalen sin. Og om han klarte det? Ja, men ikke uten problemer.

Et skjermbilde fra Gaups mobil viser antall skritt.

– Jeg startet klokken 04.45, men jeg spiste ikke frokost. Jeg gikk uten mat til klokken 12. Da hadde jeg allerede gått 50.000 skritt, og var veldig fornøyd.

Men manglende matinntak i starten skulle vise seg å være en tabbe.

Mange kilometer

– Jeg tenkte: Shit, dette blir lett. Men da jeg nådde 80.000 ble jeg kvalm og klarte såvidt å gå. Hodet var heller ikke helt med. De siste 20.000 var ille. Da begynte kroppen å si i fra. Jeg spiste altfor lite, sier 20-åringen.

Klokken 21 var han i mål. Da hadde han gått 72 kilometer på 15 timer.

– Neste dag var jeg ikke støl en gang. Bare litt blemmer på føttene, forteller han. Gaup har tidligere gått på toppidrett på videregående, og anser seg selv som brukbart trent.

Løypa

– Hvor gikk du?

– Jeg gikk rundt Sognsvann seks ganger, forbi Frognerparken og rundt Slottet. Gikk og somlet rundt i parkene og ble litt kjent i Oslo.

10.000 daglig?

– Mange opplever nok at man går færre skritt per dag med hjemmekontor og færre ting som «skjer». Mens andre kan oppleve det motsatte fordi den nye hverdagen gir de mer tid til å for eksempel på tur, sier treningsekspert Silje Bjørnstad.

Hun mener at det ikke er slik at 10.000 skritt daglig nødvendigvis er det optimale for alle.

– Ta utgangspunkt i der du er og forsøk å øke antall steg gradvis basert på hva som passer deg og din hverdag hvis det er slik at du vet du burde øke aktivitetsnivået.

Publisert: 19.11.20 kl. 10:59