Levde dobbeltliv som læstadianere: – Frykten sitter fortsatt i kroppen

En oppvekst preget av strenge grenser og angst for å synde. Tre kvinner som vokste opp som læstadianere beskriver et dobbeltliv. For Monika og Lise ble det til slutt nødvendig med et drastisk valg.

Monika er åtte år og går i tredje klasse på barneskolen. Hun har vært med en av guttene fra klassen hjem etter skolen. Da hun kommer hjem til seg selv igjen, møter hun moren i døren.