Letter på besøksreglene i Bergen – men strammer inn i utelivet

Bergen kommune strammer inn noe for cafeer og restauranter. Samtidig er det nå lov med flere enn to gjester på besøk.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det opplyser byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen under dagens pressekonferanse.

– Vi har ikke fått smitten ned slik vi ønsker. Vi har samtidig ikke fått den eksponentielle veksten som fryktet. Situasjonen kunne vært verre, men den kunne også vært bedre, sier han.

At det er mindre trykk på helsevesenet og at flere er vaksinert gjør at byrådet ikke slår full alarm. Likevel er ikke tiltakene nok, understreker han. Derav kommer han med både lettelser og innstramminger.

Og en svært tydelig beskjed til bergenserne:

– Vi trenger dere. Folk må skru på corona-hjernen, sier han.

Slik blir reglene i Bergen nå

De nye reglene gjelder fra torsdag 13. mai til 26. mai.

Tiltak som videreføres:

Rødt nivå på skoler med smitte

Munnbindpåbudet

Tiltak som endres:

Skjenkesteder og cafeer: Nå må disse stedene sørge for at gjester holder en meter avstand om de ikke er fra samme husstand gjennom hele besøket, det er munnbindpåbud når de beveger seg rundt og lydnivået må ned.

Regelen for besøk i private hjem endres fra å være maks to gjester til maks fem.

Tiltak mot barn og unge lettes på igjen, men det er fortsatt forskriftsfestet at kamper ikke kan gjennomføres innendørs.

Anbefalingen om hjemmekontor forsterkes.

– Selv om vi flytter denne grensen; Møt hverandre heller ute enn inne og ha færrest mulig gjester, sier Valhammer.

Trenden i den registrerte smitten i Bergen har vært stigende siden 10. mai etter å ha vært vekselvis flat og synkende siden 22. april, viser VGs oversikt:

– Smitten har stabilisert seg på et høyt nivå

Bergen kommune fikk opphevet den totale skjenkestoppen 16. april - da med mulighet til å skjenke alkohol frem til klokken 22 dersom du spiser i tillegg. Samtidig har kommunen hatt strenge lokale regler for besøk i private hjem - med en grense på maks to gjester som det nå blir lettet på.

– På tross av strenge regler er det ikke nedgang i smittetallene, sier smittevernoverlege Frank van Betten.

Smitten i Bergen har ifølge ham nå har stabilisert seg på et høyt nivå - men gått ned blant unge i tenårene. Samtidig er den doblet i aldersgruppen 20–29.

– Med en russefeiring som starter håper vi at vi klarer å forhindre en eksponentiell utvikling i smitten. Tiden vi går inn i er en tid med mange høytidsdager og langhelger, sier smittevernoverlgen, og minner om at det fortsatt er svært viktig å huske på de generelle smittevernreglene.

Den indiske varianten kan være mer resistent for behandling

I april ble det klart at mutasjonen av coronaviruset kalt B.1617, som først ble oppdaget i India, hadde blitt påvist i Bergen. Den svært smittsomme mutasjonen av coronaviruset er blitt funnet i 44 land over hele verden, skriver Verdens helseorganisasjon onsdag.

Den indiske virusvarianten inneholder mutasjoner fra både L452R-mutasjonen og E484Q-mutasjonen.

– Kombinasjonen av disse to mutasjonene i samme virus er ikke tidligere påvist i Norge, sa avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI) Line Vold da varianten ble oppdaget i Norge for en måneds tid siden.

Tidligere denne uken erklærte WHO den indiske mutasjonen for en variant av coronaviruset det var grunn til å bekymre seg over og satte det på listen over tilsvarende mutasjoner, den britiske, den brasilianske og den sørafrikanske, som alle blir ansett for å være mer farlige enn det opprinnelige viruset.

Foreløpige funn tyder også på at B.1617-varianten er mer resistent for behandling og at vaksiners effekt kan være begrenset overfor viruset, ifølge NTB.