KAPPLØP: Redningsmannskaper lette tirsdag fremdeles etter savnede i ruinene av Surfside-bygningen i Miami som kollapset torsdag i forrige uke. Foto: David Santiago / Miami Herald

Varslet om bygningsskader bare uker før blokk-kollapsen i Miami

I april advarte styrelederen for bygningen som kollapset i Surfside, om at skader påvist i 2018 var blitt verre og at prisen for å reparere dem var høy.

Av Emma Fondenes Øvrebø og NTB

I et brev datert 9. april til beboerne i bygningen som kollapset torsdag, skrev styrelederen Jean Wodnicki i Champlain Towers South at strukturelle skader som var blitt påvist under en inspeksjon i 2018 var blitt «betydelig verre».

Hun viste til en pågående debatt blant noen av andelseierne som hadde uttrykt motvilje til å sette i gang et større rehabiliteringsarbeid som var anslått til å koste minst 15,5 millioner dollar, om lag 130 millioner kroner.

150 personer er ikke gjort rede for etter at bygningen med tolv etasjer kollapset torsdag i forrige uke. Redningsarbeidet pågår fortsatt. 11 personer er bekreftet omkommet.

De omtalte utbedringene var ikke blitt gjort da bygningen raste sammen, men det er uklart om det var de omtalte skadene og sprekkene som var årsaken til ulykken.

VARSLET: Ifølge amerikanske NPR var beboere og styremedlemmer samlet på et møte i november 2018 med blant andre bygningssjef Ross Prieto hos de lokale myndighetene. Foto: GIORGIO VIERA / AFP

Slo alarm

– Mye av dette arbeidet kunne vært gjort eller planlagt i årene som har gått, men her vi er nå, skrev hun i brevet, som er bekreftet av en talsmann for styret i sameiet.

I brevet bemerker Wodnicki at kostnadene hadde økt siden en rapport fra ingeniørfirmaet Morabito Consultants i oktober 2018 først avdekket grunnleggende problemer med svekket betong, men skriver at skadene bare ville bli større dersom de ble utsatt lenger.

Ifølge amerikanske NPR var beboere og styremedlemmer samlet på et møte i november 2018 med blant andre bygningssjef Ross Prieto hos de lokale myndighetene.

Tema for møtet var tilstanden på bygningen, og bygningssjefen skal da ha forsikret dem om at bygget var «i veldig god stand», til tross for at det kort tid før var varslet om alvorlige skader.

Bakgrunnen for møtet var at ingeniøren Frank Morabito måneden i forveien slo alarm i en tilstandsrapport.

DYRT: Bakgrunnen for møtet i 2018 var at ingeniøren Frank Morabito måneden i forveien slo alarm i en tilstandsrapport. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Ekstremt dyrt

Han viste til at det var alvorlige skader på det vanntette betonglaget under svømmebassenget og innkjørselen, og at et av problemene var at betongen var lagt flatt i stedet for skrånende slik at vannet kunne renne av.

Det kalte han en alvorlig konstruksjonsfeil, som det ville være ekstremt dyrt å rette opp i.

En av de første beboerne som ble intervjuet på stedet, fortalte at det først hadde vært en kollaps i parkeringskjelleren, som gjorde at han og familien løp ut. Deretter kollapset hele bygget.