DØMT IGJEN: Den tidligere stortingsrepresentanten Mazyar Keshvari ble i fjor dømt etter å ha levert falske reiseregninger. Foto: Tore Kristiansen

Mazyar Keshvari dømt for våpentrusler mot eks-samboeren

Den tidligere stortingspolitikeren er dømt til fire måneders fengsel for våpentrusler.

Publisert: Nå nettopp

Mazyar Keshvari ble i 2019 dømt etter å ha levert falske reiseregninger for 450.000 kroner til Stortinget. Påtalemyndigheten anket dommen, og straffen ble skjerpet fra syv til elleve måneder.

Nå melder Avisa Oslo at den tidligere stortingspolitikeren er dømt til fengsel i fire måneder for våpentrusler mot eks-samboeren. Han er også dømt til å betale oppreisningserstatning på 20.000 kroner til kvinnen, skriver avisen.

Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at at Keshvari gikk ned på kontoret i underetasjen, hentet et våpen og rettet det vekselvis mot seg selv og eks-samboeren, og at han trakk av fem ganger, kommer det frem av dommen fra Nedre Romerike tingrett.

Et lydopptak er blant fra dette har vært en del av bevisførselen i saken. Det er imidlertid tvil om hvorvidt våpenet var ladd eller ikke, og tvilen kommer Keshvari til gode.

Frifunnet på tre punkter

Keshvari er samtidig frifunnet for vitnepåvirkning, brudd på besøksforbud og andre trusler. Keshvari erkjente ikke straffskyld for noen av punktene, men har ikke avgjort om han anker dommen, skriver avisen.

– Vi er glade for at han ble frifunnet for de fleste forholdene, og tar dommen på fire måneder til etterretning, sier Keshvaris forsvarer, advokat John Christian Elden, til Avisa Oslo.

Keshvari ble pågrepet og siktet for våpentruslene i februar 2019. Politiet gjorde beslag i saken, ifølge VGs opplysninger et våpenbeslag. Samtidig ble han ilagt besøksforbud etter pågripelsen.

Mazyar var førstevara til Stortinget for Oslo Frp fra 2017–2021. Han har tidligere også ledet Oslo Frp.