DRAP OG SELVDRAP: To personer ble funnet omkommet i brannruinene av dette næringsbygget i Moelv. Her søker kriminalteknikere fra Kripos og Innlandet politidistrikt med spesialhunder i brannruinene. Foto: Tore Kristiansen

Politiet om dødsbrannen i Moelv: Sammenheng med økonomisk konflikt

Den endelige obduksjonsrapporten konkluderer med at Christian Berg (42) døde etter omfattende vold.

Av Thea Rosef

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Etterforskningen viser at drapet skjedde i en leilighet i Gjøvik sentrum, og at offeret ble fraktet I gjerningsmannens bil til et næringsbygg i Moelv, som så ble stukket i brann. Etter omfattende etterforskning har politiet nå avsluttet saken og konkludert med det som tidlig ble hovedteorien: Det dreier seg om drap og selvdrap.

Politiet har mottatt endelige obduksjonsrapporter og har ferdigstilt sin etterforskning av brannen og drapet som fant sted i Moelv i september 2020, skriver politiet i en pressemelding mandag.

Den endelige obduksjonsrapporten av Christian Berg (42) fra Gjøvik viser at han var død før brannen startet. Videre viser den at han var utsatt for omfattende vold og at dødsfallet vurderes å ha sammenheng med skadene han var påført.

– Av hensyn til pårørende ønsker vi ikke å gå noe nærmere inn på hva slags skader det er snakk om. Ut fra de opplysningene vi har fra obduksjonsrapporten mener vi at han er utsatt for omfattende vold og døde av skadene, sier politiadvokat Nina Helmersen Østvold.

Det er også andre ting i etterforskningen som støtter oppunder dette, legger hun til.

Økonomisk konflikt

Politiet antar at motivet for drapshandlingen har sammenheng med en konflikt av økonomisk art mellom de to personene.

– Siden begge er døde, vil vi ikke få full klarhet i hva som skjedde. Vi har noe informasjon som gjør at vi antar at det er den økonomiske konflikten. Utover det vurdere vi det som et privat anliggende, sier Østvold.

NEDBRENT: Store deler av bygget var nedbrent da kriminalteknikere fra Kripos gjorde undersøkelser i starten av oktober. Foto: Tore Kristiansen

Politiet bekrefter at det var en relasjon mellom de to.

Også gjerningsmannen ble funnet død på branntomta i Moelv i Ringsaker noen dager etter brannen 30. september. Det er mannen som drev vedlikehold på bygget som er siktet i saken.

Obduksjonsrapporten av den siktede støtter politiets teori om at den siktede startet brannen for deretter å ta livet av seg selv, skriver politiet.

Siktedes DNA på flere gjenstander

Politiet mener siktede startet brannen og var alene om drapshandlingen. Det er funnet spor etter brennbar væske i næringsbygget i Moelv. Det er kartlagt flere arnesteder. Politiet mener at dette er brannårsaken.

Mannen politiet mener er gjerningsmannen, knyttes til leiligheten hvor drapet fant sted. Der er det også funnet blod fra drapsofferet, samt hans og siktedes DNA på flere gjenstander. Etterforskerne fant også en gjenstand som ble brukt under voldsutøvelsen i leiligheten.

KRIMINALTEKNISKE UNDERSØKELSER: Kripos’ brannhunder ble brukt til undersøke bygget. Foto: TORE KRISTIANSEN

I løpet av etterforskningen har politiet blant annet gjennomført 110 avhør og gått gjennom 600 timer med video fra overvåkingskameraer. Lensmannskontoret i Brumunddal har hatt bistand fra Kripos på både teknisk og taktisk nivå. I tillegg har flere andre enheter i Innlandet politidistrikt bidratt.

Saken vil nå bli oversendt Hedmark og Oppland statsadvokatembeter til vurdering.