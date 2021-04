IKKE ET VAKUUM: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet minner om at unge ikke lever i et vakuum, men faktisk smitter andre. Foto: Berit Roald

Nakstad om ungdomssmitten etter påske: − Problematisk

Flere steder spores smitte blant ungdom til sosiale samlinger i påsken. Selv om det sosiale livet er viktig for unge, lever de ikke i noe vakuum, minner assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad om.

Både i Ås, Halden og Bærum spores smitte blant ungdom nå tilbake til sosiale samlinger i påsken.

– Yngre mennesker, unge voksne og ungdommer, er den aldersgruppen som har mest kontakt med andre. Det er helt naturlig, det er noe med det å være ung. Det er veldig viktig å kunne møte mange mennesker og bygge nettverk, både i skolesammenheng og på fritiden, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG onsdag morgen.

– Men det er klart det er problematisk når denne aldersgruppen som står for en stor del av smittetallene. De bringer også smitten hjem, og vi har sett at smitten kan spres mellom opptil flere generasjoner. Unge mennesker lever ikke i et vakuum der de bare smitter seg selv, minner han om.

Nakstad peker på at det som er uheldig er at smitten fra unge også forplanter seg til andre aldersgrupper, med de påfølgende konsekvensene det kan ha for både innleggelser og presset på helsetjenesten.

Sosiale samlinger kan forklare smittetall

Da Bærum tirsdag satte nye smitterekord med 69 nye smittetilfeller, var 20 av dem ungdommer i videregående skolealder – mange av dem fra samme skole.

– Vi har ingen kunnskap om at det har vært én stor fest eller sammenkomst noe sted, men det har nok vært vel tett sosial omgang i mindre grupper, sa kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen til VG da.

Smittesporingen tyder på at det er ungdommer som har vært sammen med én liten gruppe en periode, for deretter å omgås en annen gruppe.

Slike samlinger kan være noe av forklaringen på tallene vi ser nå, tror Nakstad. Tirsdag ble det registrert 900 nye smittetilfeller i Norge – og Norge har dermed passert 100.000 smittede.

Hvor mye påskeferien har påvirket smittetallene er imidlertid litt for tidlig å si noe om, sier den assisterende helsedirektøren.

– Vi ser at det er de samme kommunene som lå høyt inn mot påsken som ligger på samme smittenivå nå. Det kan være mange årsaker, men det med sosial kontakt er nok en fellesnevner for at smitten er høy i de yngste aldersgruppene akkurat nå, sier han.

Bekymring før påsken

På spørsmål om hva han tenker om at smitten spores nettopp til sosiale samlinger i påsken, svarer han:

– Vi vet at det er en fare når man har fri at man vil bruke tiden til å være sosial og møte andre. Dette var vi jo bekymret for før påsken, og de aller fleste har klart å unngå det, så dette er nok unntakstilfeller, sier han om enkeltkommunene som nå ser slike utbrudd blant ungdom.

Smittetrykket var i forrige uke høyest i aldersgruppene 10–19 år og 20–29 år, viser VGs oversikt. Smittetallene for denne uken og neste uke vil derimot gi et bedre bilde av hvilke aldersgrupper som i størst grad har blitt smittet i påskeferien.

– Avhengig av at foreldre passer på

I Ås har kommuneoverlege Sidsel Storhaug uttrykt sin frustrasjon over at unge har svært mange nærkontakter etter påsken – deriblant én person med 43 nærkontakter.

I Halden har en rekke ungdommer møttes både hjemme hos hverandre, i bil og utendørs i løpet av påsken. Særlig fire ulike steder peker seg ut som samlingspunkt for relativt mange ungdom – og der man vet det har vært smittede til stede.

– Hva gjør dere for å hindre at unge får mange nærkontakter?

– Vi har mange råd og anbefalinger og regler i Norge. Vi har en veileder for skoler og barnehager som skal gjelde der. Men vi er også avhengig av at foreldre passer på og hjelper barna med å ikke ha for mange kontakter ut over de de vanligvis har kontakt med i skolesammenheng. Dette er vanskelig og krevende, særlig for de eldste ungdommene, å skulle legge bånd på seg i forhold til hvem man skal møte, sier Nakstad.

Han minner om at hvis man skal møtes er det viktig å holde avstand og heller møtes utendørs enn innendørs.