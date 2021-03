UPRAKTISK: Ordfører i Båtsfjord, Ronald Wærnes, forteller at må levere coronatester med bil i påsken. Foto: Privat

Får ikke analysert coronatester i påsken: − Sukket tungt og lenge

Kommuner i Øst-Finnmark må kjøre bil i opptil 1800 kilometer for å få levert coronatester til analyse i påsken.

På grunn av stans i postgangen under påskehelligdagene fra 1. til 5. april, blir det umulig for flere kommuner i Øst-Finnmark å sende PCR-tester til analyse på universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø.

Vanligvis fraktes disse testene med fly til Tromsø, men på grunn av helligdagene er det ikke et alternativ. Det gjør flere av ordførerne i området bekymret.

PCR-testene er de sikreste testene, og er et av kommunenes fremste virkemidler for å kunne fange opp smitte og dermed sette folk i isolasjon og starte smittesporing.

PROBLEM: Ordfører i Tana kommune, Helga Pedersen, frykter at de ikke får fanget opp smitte. Foto: Terje Mortensen, VG

Har kun hatt smitte i ferier

– Vanligvis frakter vi prøvene i bil til flyplassen, og så flys de med post til Tromsø. Nå jobber våre folk med å se på andre løsninger for transport, men slik det ser ut nå har vi ikke funnet noen alternativ, sier ordfører Helga Pedersen i Tana kommune.

– Det å ikke kunne sende tester til analyse over en så lang periode er et stort problem, mener ordføreren.

Ordføreren forteller at de to gangene de har hatt smitte i kommunen, var i forbindelse med høstferien og juleferien.

– Selv om folk her er smittefrie nå, vet vi jo at folk beveger mer på seg selv om regjeringen anbefaler å unngå unødvendige reiser. Studenter og hytteturister er hjertelig velkommen. Det vi er redde for, er generelle påsketurister fra «røde» områder, sier hun.

– Kan dere bruke hurtigtester isteden?

– Kommunelegens vurdering er at vi ikke skal bruke det på personer uten symptomer fordi det er en stor feilmargin. Det som vil være praksis her, er at de som har symptomer tar kontakt med legevakten slik at hurtigtest kan vurderes.

– Hva er det verste som kan skje når dere ikke får brukt PCR-tester?

– Det verste som kan skje er at vi ikke får testet folk, og dermed ikke fanger opp smitte i kommunen vår.

BILRUTEN: Båtsfjord kommune må kjøre 12,5 timer hver vei dersom de skal levere PCR-tester til Tromsø i påsken. Foto: Skjermdump, Google Maps

Må kjøre testene med bil i 1600 kilometer

I nabokommunen Båtsfjord er ordfører Ronald Wærnes (Sp) også fortvilet. De har fått beskjed om å sende testene med bil. Han mener myndighetene ikke forstår geografien nord i landet.

– Jeg sukket tungt og lenge når jeg så at de ba oss sette opp budbiler. Vi sender vanligvis med fly, fordi turen til Tromsø med bil er 1600–1800 kilometer tur/retur, sier Wærnes.

Han forteller at det er en stor risiko å kjøre PCR-tester med budbil.

– Plutselig kommer det en storm, og da blir bilen stående. I mars/april er det ikke uvanlig at Båtsfjordfjellet er stengt, og vi må over det fjellet for å komme til sivilisasjon, sier han.

Ordføreren er bekymret, fordi en budbil også trenger en sjåfør.

– Vi er ikke bemannet med sjåfører som kan utføre slike oppdrag, og vi har heller ikke biler tilgjengelig. Det må i verste fall flere sjåfører til å løse dette.

– Hvordan statsforvalteren kan forvente at vi på noen dager skal få til dette, er uforståelig, legger han til.

Kommunen har satt inn lokale tiltak, og en egen «søringkarantene», som ordføreren selv kaller det.

– Jeg hater egentlig det uttrykket. Men de som kommer hit på påsketur må ta hurtigtest. Dersom den er positiv må vi sende PCR-test til Tromsø med budbil.

TEST-KAOS: Båtsfjord kommune mener at statsforvalteren burde hjulpet med å frakte tester til analyse, mens statsforvalteren svarer at de ikke har spurt om hjelp. Foto: Keilen, Berit

Statsforvalteren: Kommunene kan ta kontakt

Kommunikasjonssjef i Posten bekrefter til VG at de frakter coronatester fra Finnmark som skal til analyse på universitetssykehuset Tromsø hele året, men ikke nå i påsken

– Vi er ikke kjent med at det har vært meldt inn noen ekstraordinære behov rundt dette til oss. I Finnmark, som i resten av landet, leveres det ikke ut post på røde dager/påsken, sier pressesjef i Posten, Kenneth Pettersen til VG.

– Vi er imidlertid kjent med at statsforvalteren har kontroll på situasjonen inn mot kommunene, legger Pettersen til.

Beredskapsdirektøren i statsforvalteren i Troms og Finnmark forstår kommunenes bekymring.

– Det er viktig å få frem prøvene, sier Ronny Schjelderup.

Schjelderup bekrefter at det ikke er noen fly som går i helligdagene. Han sier til VG at de gjerne bistår kommunene med hjelp dersom de har behov for det når de skal levere tester i Tromsø.

– Vi ønsker ikke å slå hendene av dem. Hvis det er behov for å samkjøre det, så vil vi kunne bidra. Men vi har ikke fått henvendelser fra dem, sier han.

Assisterende fylkeslege i Troms og Finnmark, Bjørn Øygard, sier til VG at kommunene ikke trenger å kjøre så langt som de oppgir, fordi de kan levere testene til andre småflyplasser i området som er åpne.

– Det vil nok finnes en småflyplass innen 20 mil, sier Øygard.

– Kommunene har også fått et beredskapsnummer som de kan ringe til for å få budbiler, opplyser han.

HURTIGTESTER: Ordfører i Vardø kommune, Ørjan Jensen, sier de må benytte hurtigtester de dagene flytrafikken er stengt. Foto: Vardø kommune

Venter med å analysere testene

Vardø kommune er ikke like bekymret som nabokommunen. De grenser til Båtsfjord i vest, og har bestemt seg for at de siste PCR-testene gjennomføres på onsdag i neste uke, mens postflyene fortsatt går.

De sender inn PCR-tester til analyse frem til onsdag, så hvis påskegjester kommer til kommunen etter torsdag, må de testes med hurtigtest.

– Vi har jo hurtigtester, og har sagt til folk vi anbefaler at de tester seg før de kommer til Vardø og innen 48 timer etter, sier ordfører Ørjan Jensen (MDG) til VG.

Han sier at de kommer til å teste med ordinære coronatester i helligdagene også hvis det er mistanke om smitte - men at de venter med å sende dem inn til analyse før flyene kan gå igjen.

– Det ikke er snakk om mange tilfeller i kommunen. Vi håper det går bra, sier Jensen.