ADVARER MOT GJENÅPNING: Selv om R-tallet er på vei ned flere steder i landet, advarer assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad om å lette på tiltakene for tidlig. Foto: Berit Roald

R-tallet synker nasjonalt og i hovedstaden – Nakstad advarer likevel mot forhastet gjenåpning

FHI anslår nå at det nasjonale reproduksjonstallet ligger på 1 blank, og på 0,7 i Oslo. – Jeg er utrolig glad og lettet, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I Folkehelseinstituttets ferskeste ukesrapport anslås det at det såkalte reproduksjonstallet, ofte forkortet til R-tallet, har ligget på 0,7 siden 9. mars. Riktignok med en feilmargin på 0,9–1.0.

Samtidig melder FHI at det nasjonale R-tallet er på vei ned, og at det har ligget på rundt 1.0 blank siden 9. mars. I den forrige ukesrapporten lå tallet på 1,3.

Det er et godt tegn. R-tallet er et mål på hvor mange hver enkelt coronasmittet person smitter videre. Dersom tallet er under 1, tyder det altså på at smitten er på vei ned.

– Jeg er utrolig glad og lettet over at de tiltakene, som har vart lenge, ser ut til å virke. Nå krysser vi fingrene for at vi holder tiltakene gjennom påsken og at det ikke begynner å stige igjen i forbindelse med importsmitte og mer mobilitet, sier byrådsleder Raymond Johansen til VG.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad understreker også at det ikke er viktig å lette på tiltakene for tidlig.

– Det er viktig at R-tallet kommer godt under 1. Er tallet på 0,5 så halveres smitten hver uke. Det er viktig å få tallet ned godt under 1, sier han til VG.

Han synes likevel nyheten om at R-tallet synker er gledelig, og at det betyr at tiltakene har fungert i store deler av landet.

– Nå ser vi at i Norge har tallene flatet ut den siste uken. Det er omtrent 1000 tilfeller per dag. Det betyr at smitteutviklingen rett og slett er flat, sier assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad til VG.

Den store faren er at i alle land hvor man ser at R-tallet kommer under 1, så letter man på tiltak. Da spretter smitten opp igjen, påpeker Nakstad.

– I januar tok det bare en uke før smitten spratt opp igjen over 1 fordi man lettet på mange tiltak. Derfor er det viktig at vi får tallet ordentlig lavt ned først.

SER FREM TIL ÅPNING: Hovedstaden har vært mer eller mindre nedstengt av strenge coronatiltak de siste fem månedene. Byrådsleder Raymond Johansen håper nå at de snart kan begynne den gradvise gjenåpningen av Oslo. Foto: Mattis Sandblad

les også FHIs ukesrapport: Smittede i Vestland smitter nå flest videre

STRENGE TILTAK: Oslo opererer nå under «tiltaksnivå A», som er det strengeste nasjonale tiltaksnivået. I tillegg har hovedstaden en lokal smittevernsforskrift som forbyr besøk av mer enn to personer utenfor husstanden. Foto: Berit Roald

les også Pfizer: Vaksinen er effektiv for tenåringer

Lavere R-tall nasjonalt

I FHIs ukesrapport fra uke 12 estimerer de at det totale R-tallet i Norge har ligget på 1 siden 9. mars, men understreker samtidig at det stor variasjon mellom fylkene.

Det totale R-tallet er lavere enn i FHIs ukesrapport for uke 11, der de anslo at det lå på rundt 1,3 i gjennomsnitt for hele landet fra 2.-22. mars. I forrige uke estimerer modellen at R-tallet var så lavt som 0,8, men vedgår samtidig at det er stor usikkerhet knyttet til estimater de seneste 14 dagene.

Vestland er estimert til å ha det høyeste R-tallet siden 9. mars. Det er estimert til å ligge på 1,9, riktignok med en feilmargin på 0,9-2,8.

Mens Vestfold og Telemark for et par uker siden hadde landets høyeste estimerte R-tall, er det nå estimert til å være 0,5, med en feilmargin på 0,1-1,0.