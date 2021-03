ADVARER OM GJENÅPNING: Selv om R-tallet er på vei ned flere steder i landet, advarer assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad om å lette på tiltak. Foto: Berit Roald

R-tallet i Oslo synker – og trekker med seg snittet nasjonalt

SER FREM TIL ÅPNING: Hovedstaden har vært mer eller mindre nedstengt av strenge coronatiltak de siste fem månedene. Byrådsleder Raymond Johansen håper nå at de snart kan begynne den gradvise gjenåpningen av Oslo. Foto: Mattis Sandblad

FHI anslår nå at det såkalte R-tallet i hovedstaden befinner seg godt under 1. – Jeg er utrolig glad og lettet, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I Folkehelseinstituttets ferskeste ukesrapport anslås det at det såkalte reproduksjonstallet, ofte forkortet til R-tallet, har ligget på 0,7 siden 9. mars. Riktignok med en feilmargin på 0,9–1.0.

Samtidig melder FHI at det nasjonale R-tallet er på vei ned, og at det har ligget på rundt 1.0 blank siden 9. mars. I den forrige ukesrapporten lå tallet på 1,3.

Det er et godt tegn. R-tallet er et mål på hvor mange hver enkelt coronasmittet person smitter videre. Dersom tallet er under 1, tyder det altså på at smitten er på vei ned.

– Jeg er utrolig glad og lettet over at de tiltakene, som har vart lenge, ser ut til å virke. Nå krysser vi fingrene for at vi holder tiltakene gjennom påsken og at det ikke begynner å stige igjen i forbindelse med importsmitte og mer mobilitet, sier byrådsleder Raymond Johansen til VG.

Advarer om å lette på tiltak for tidlig

– Nå ser vi at i Norge har tallene flatet ut den siste uken. Det er omtrent 1000 tilfeller per dag. Det betyr at smitteutviklingen rett og slett er flat, sier assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad til VG.

Dette er gode nyheter fordi det viser at tiltakene som har vært i store deler av Norge har fungert. Selv om R-tallet er på vei ned i Oslo, advarer Nakstad om å lette på tiltak i regionen.

– Det er viktig at R-tallet kommer godt under 1. Er tallet på 0,5 så halveres smitten hver uke. Det er viktig å få tallet ned godt under 1.

Den store faren er at i alle land hvor man ser at R-tallet kommer under 1, så letter man på tiltak. Da spretter smitten opp igjen, påpeker Nakstad.

– I januar tok det bare en uke før smitten spratt opp igjen over 1 fordi man lettet på mange tiltak. Derfor er det viktig at vi får tallet ordentlig lavt ned først.

Johansen håper nå at de kan begynne gjenåpningen av hovedstaden, som har vært mer eller mindre nedstengt i hele fem måneder på grunn av høyt smittetrykk.

– Hvis dette holder seg over påske kan vi begynne å tenke på en kontrollert og forsiktig gjenåpning av Oslo, det er målet, sier byrådslederen.

STRENGE TILTAK: Oslo opererer nå under «tiltaksnivå A», som er det strengeste nasjonale tiltaksnivået. I tillegg har hovedstaden en lokal smittevernsforskrift som forbyr besøk av mer enn to personer utenfor husstanden. Foto: Berit Roald

Lavere R-tall nasjonalt

I FHIs ukesrapport fra uke 12 estimerer de at det totale R-tallet i Norge har ligget på 1 siden 9. mars, men understreker samtidig at det stor variasjon mellom fylkene.

Det totale R-tallet er lavere enn i FHIs ukesrapport for uke 11, der de anslo at det lå på rundt 1,3 i gjennomsnitt for hele landet fra 2.-22. mars. I forrige uke estimerer modellen at R-tallet var så lavt som 0,8, men vedgår samtidig at det er stor usikkerhet knyttet til estimater de seneste 14 dagene.

Vestland er estimert til å ha det høyeste R-tallet siden 9. mars. Det er estimert til å ligge på 1,9, riktignok med en feilmargin på 0,9-2,8.

Mens Vestfold og Telemark for et par uker siden hadde landets høyeste estimerte R-tall, er det nå estimert til å være 0,5, med en feilmargin på 0,1-1,0.