BORTE: Omtrent her sto huset til Finn og Wenche Nilsen, nå er det ingenting igjen.

Så på TV at huset var borte: − Det var da vi fikk sjokket

Ekteparet Finn og Wenche Nilsen var på hytta i Valdres da skredet gikk i Gjerdrum. Da de skrudde på TV, så de at huset deres var borte.

Publisert: Nå nettopp

Finn og Wenche Nilsen ble ringt av politiet tidlig onsdag morgen, med beskjed om at de måtte evakuere boligen.

– Jeg fortalte at vi var på hytta, og fikk da beskjed om at vi ikke måtte reise tilbake, sier Finn Nilsen til VG.

At de hadde mistet huset i skredet, fikk de først vite da de skrudde på TV.

– Det var da vi fikk sjokket. Jeg så med en gang hvor huset mitt hadde stått og at det nå var borte.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken.

PÅ HYTTA: Finn og Wenche Nilsen reiste på hytta i Valdres da skredet tok huset deres. Foto: Privat

Prøver å få kontakt med naboer

På hytta har ekteparet brukt tiden til å følge med på direktesendinger og kontakte naboer og kjente i Gjerdrum.

Fire av naboene har de fortsatt ikke klart å få kontakt med.

– Jeg tenker på naboer som er borte. Det er tøft. Vi regner med at huset vårt var det første som gikk, sier Finn.

– Det har vært to triste dager. Det har vært et helvete, for å si det helt ærlig.

Har aldri tenkt på rasfare

Ekteparet har bodd i huset i seks år, etter at de flyttet fra Lørenskog til Gjerdrum.

– Vi har stortrivdes og følt oss veldig velkommen. Det er en koselig plass, med sol fra morgen til kveld og fin beliggenhet. Jeg har aldri tenkt på at det var noe rasfare her, sier Finn.

Han forteller at innbyggerne i Gjerdrum fremdeles er i sjokk etter skredet.

– Alle er i sjokktilstand, og alle tenker på hverandre. Men kommunen har jobbet fantastisk flott, etter min mening.

Reiser tilbake over nyttår

Ekteparet er fortsatt på hytta i Valdres sammen med venner. Planen er å reise tilbake til Gjerdrum på lørdag.

– Vi skal bo hos datter og barnebarn, de har hus der det er sikkert. Vi må sette oss ned og se over hva vi trenger. Vi må i alle fall bruke mandagen på å kjøpe nye klær, blant annet, sier Finn.

Han ser frem til å komme tilbake til Gjerdrum igjen, til tross for tragedien som har rammet ham selv og lokalsamfunnet.

– Jeg vet hva jeg kommer til, og det er veldig betryggende.