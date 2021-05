SIKKERHET: Psykolog Jørgen Flor mener myndighetene må ta grep for å gjøre terapirommet trygt for pasientene. Foto: Janne Møller-Hansen

Reagerer etter VG-avsløring: − Ingen menneskerett å behandle pasienter

Psykologer eller terapeuter som har forgrepet seg mot pasienter bør aldri få operere i enerom med pasienter igjen, mener psykolog og forfatter Jørgen Flor. Han får støtte fra Frp-leder Sylvi Listhaug og anerkjent professor.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er rystet over det VG har avdekket, sier Jørgen Flor til VG.

Han er psykolog og forfatter av boken Skadelige samtaler - myten om bivirkningsfri terapi.

Den siste uken har VG har avdekket hvordan psykologer og psykiatere som har utnyttet pasienter seksuelt, får en ny sjanse av Statens Helsetilsyn.

Totalt har 42 psykologer og psykiatere mistet autorisasjonen de siste 15 årene, fordi de har krysset grensen seksuelt med sine pasienter.

VG har avslørt at ti av disse har fått ny autorisasjon.

Fagmiljøet reagerer sterkt på VGs funn, ifølge psykolog Flor. Han mener pasientsikkerheten må bedres:

– For det første må psykisk helse inn i helsedirektoratets pasientsikkerhetsprogram. I dag glimrer det med sitt fravær, sier han.

Myndighetene må også stille krav til obligatorisk veiledning av psykologer og psykiatere, mener psykologen. Han mener det er uheldig at dette stopper opp når psykologer og leger har blitt spesialister.

– I dag er oppfølging frivillig. Det betyr at du kan gå gjennom et helt arbeidsliv uten å få råd eller korreks av en fagperson. I praksis kan man sitte på et psykologkontor og gjøre skade i et helt yrkesliv, uten at noen oppdager det.

LOVENDRING: Sylvi Listhaug (Frp) etterlyser lovendring i saker der behandlere som har krysset grensen seksuelt med pasienter, får ny autorisasjon. Foto: Fredrik Solstad

– Helt forferdelig

Også Frp-leder Sylvi Listhug reagerer på VGs funn:

– Det er ikke en rettighet å få jobbe som psykolog eller psykiater, men det er en menneskerett å få trygg behandling, sier Sylvi Listhaug (Frp) til VG.

– Det er uakseptabelt at behandlere som begår denne typen overtramp, som potensielt er straffbare handlinger, skal komme tilbake i en jobb der man kan utnytte folk igjen, sier Listhaug.

Særlig saken om Charlotte Thoresen, som varslet om en psykiater, gjorde sterkt inntrykk på Frp-lederen.

– Jeg forstår foreldrene hennes veldig godt. De skal ikke oppleve sånt, sier hun om foreldrenes langvarige kamp.

– Det er helt forferdelig å lese om at folk som er syke og i en vanskelig livssituasjon, og som søker hjelp for dette, blir utnyttet.

EGEN GRUPPE: Den eksterne arbeidsgruppen skal ettergå hvordan saker om seksuell utnyttelse er håndtert. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Vil endre loven

Nylig fortalte helseminister Bent Høie (H) at hans departement skal sette ned en ekstern arbeidsgruppe i kjølvannet av VGs avsløringer om psykologen Sverre Varhaug, som misbrukte pasienter i mer enn tre tiår.

Gruppen skal gjennomgå Varhaug-saken og andre saker fra de siste ti år. Målet er å finne ut hvordan overgrep i helsetjenesten er blitt håndtert.

Uavhengig av hva gruppen kommer frem til, må loven endres, mener Frp-lederen.

– Begår du slike overtramp, så kan du vinke farvel til autorisasjonen din. Da vet alle behandlere dette. Om de likevel velger å ta den sjansen, så gjør de det med åpne øyne. Det er viktig at vi har et system som innbyr til tillit. Dette er snakk om så alvorlige forhold, så dette er helt elementært, sier hun.

– Det vil Fremskrittspartiet ta initiativet til, dersom helseministeren eller gruppen ikke gjør det.

FÅ VET: Terapirommet er lukket. Få vet hva som egentlig skjer bak dørene, sier psykolog Jørgen Flor. Foto: Janne Møller-Hansen

Lukkede dører

Psykolog Jørgen Flor understreker at terapirommet skal være fortrolig og lukket. Pasienter skal kunne snakke fritt, uten at andre får vite hva som blir sagt.

– Men det skaper også et enormt stort handlingsrom for terapeuten. For det er få som vet hva som egentlig skjer inne bak lukkede dører, sier Flor.

Psykologer og psykiatere som har forgrepet seg mot pasienter aldri bør få sitte i enerom med pasienter igjen, mener psykologen. Han mener helsemyndighetene må få mer innsyn.

– Det er ikke en menneskerett å få behandle sårbare mennesker, sier han.

– Samtaleterapi er ikke risikofritt.

VEILEDER: Professor Lars Weisæth har hatt samtaler med terapeuter for å undersøke om de faktisk har forstått skaden de har påført andre. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Professor: Ingen tilsto

Det er Lars Weisæth, psykoanalytiker og professor emeritus i psykiatri, enig i. Weisæth har i mange år veiledet terapeuter som har mistet autorisasjonen.

– Min oppgave var å undersøke om de forsto skaden de hadde påført andre. Men jeg fikk aldri frem en tilståelse fra noen av dem. Likevel fikk disse menneskene til slutt tilbake autorisasjonen sin av Helsetilsynet. Det reagerer jeg på. Jeg synes ikke terapeuter som har begått overgrep noen gang skal få lov til å være i enerom med pasienter igjen, sier Weisæth.

Det finnes andre måter å bruke kunnskapen sin på, mener professoren:

– De kan forske eller jobbe i team, for eksempel. Men de må aldri få komme i posisjon til å misbruke pasienter igjen. Pasientsikkerheten må stå sterkere enn retten til å utøve et yrke.

Åpner interngranskning

Onsdag ble det kjent at også Statens helsetilsyn åpner en interngranskning som følge av VGs avsløringer.

– Nå er det blitt stilt spørsmål ved vår praksis, og det er naturlig at vi gjennomgår og evaluerer oss selv. Det er forventninger vi stiller til de virksomhetene vi fører tilsyn med og det er naturlig at vi stiller de samme kravene til oss selv, sa direktør Jan Fredrik Andresen da.

Direktøren opplyser at Helsetilsynet skal gjøre en grundig intern gjennomgang av sakene om seksuell utnyttelse, og av andre saker med lignende problematikk.

– Det er alltid viktig å være åpen for at det kan finnes behov for endringer og forbedringer. Helsetilsynet har etablert en intern gruppe som har tverrfaglig kompetanse, sa Andresen.