STUDENTVAKSINER: FHI ønsker å justere vaksineutsendelsene for å sørge for at det er nok doser der studentene befinner seg. Foto: David Ryder / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

FHI: Studenter får ta vaksinen på studiestedet

FHI vil justere vaksineutsendelsene for å sørge for at det er nok doser der studentene befinner seg. Studentene kan også ta de to vaksinedosene i ulike kommuner.

Publisert: Nå nettopp

Om kort tid går myndighetene i gang med å vaksinere studenter og andre unge i Norge. Vaksinesjefen i Trondheim har tidligere sagt til VG at han er bekymret for at studenter risikerer å være på to ulike steder når de skal få første og andre vaksinedose – mens begge dosene egentlig skal settes på samme sted.

Nå bekrefter overlege Preben Aavitsland overfor VG at de ønsker å justere vaksineutsendelsene for å sørge for at det er nok doser der studentene befinner seg.

Folkehelseinstituttet (FHI) har ansvaret for vaksinasjonsprogrammet i Norge. Det innebærer fordelingen av vaksiner, leveranser og utrulling.

Kan vaksineres i studiekommunen

Aavitsland deler også nyheten om at studenter kan bli vaksinert i kommunen de studerer i, dersom de ønsker det.

– Det er en fordel om studentene vaksineres på hjemstedet, altså hjemme hos mor og far. Men også studiekommunen har en plikt til å kunne vaksinere studentene som bor i byen, sier Aavitsland.

– Påvirker ikke det studiekommunenes vaksinelagre – hvis alle studentene skal vaksineres i de store studiebyene?

– Vi skal i dialog med de aktuelle kommunene og skal se på hvordan vi kan justere vaksineutsendelsene for å sørge for at det er nok doser der studentene befinner seg.

Aavitsland forteller videre at en utfordring ved dette frivillige systemet er at vaksiner som hovedregel blir sendt til folkeregisterkommunen.

– Derfor skal vi se på om vi kan omfordele vaksiner slik at også studiekommunene har nok vaksiner, sier han.

– Hvis man takker nei i hjemkommunen og venter til man får den i studiekommunen – vil det medføre en forsinkelse?

– Det vil nok variere litt med hvor langt hver kommune har kommet. Men det vil uansett ikke være mange ukers forskjell. Et godt råd er uansett at hvis du får et tilbud eller en innkalling fra hjemkommunen din, så kanskje du skal prøve å ta den. Det er det enkleste. Men jeg skjønner hvis det er vanskelig å få til, for eksempel hvis man har en sommerjobb på studiestedet. Da får man ta og registrere seg på studiekommunens hjemmesider og vente til man får et tilbud.

– Vil det komme en mulighet for å informere myndighetene hvor man befinner seg slik at man får vaksine uten å reise?

– Det er ikke nødvendig. Kommunen der du er registrert i folkeregisteret vil kalle deg inn når det er din tur. Hvis ikke du er hjemme på hjemstedet i løpet av sommeren vil du på et tidspunkt kunne registrere deg hos kommunen der du studerer.

OVERLEGE: Preben Aavitsland i FHI. Foto: Tor Erik Schrøder

Kan ta dosene på ulike steder

Flere studenter VG har snakket med forteller at de flytter i løpet av sommerferien, og derfor er redd for å gå glipp av obligatorisk undervisning for å ta vaksinedose to i hjemkommunen.

FHI åpner for at studentene kan ta første dose hjemme, og andre dose i studiebyen.

– Hvis du har fått første dose på hjemstedet ditt, og så reiser tilbake til studiestedet, så kan du be om å få andre dose der så du slipper å reise hjem enda en gang, sier Aavitsland.

Han forteller at det vil bli valgfritt hvor man ønsker å ta dosene, men at man selv må informere kommunene om det gjennom kommunenes hjemmesider.

– Kan dere da risikere at noen faller ut av systemet?

– Man kan ikke garantere det. Det er klart at studentene må være litt på selv og, og ta et ansvar for at de registrerer seg og får et tilbud i løpet av sommeren.

Han har stor forståelse for studentenes situasjon.

– Jeg skjønner hvis det er vanskelig å få til å ta begge dosene i hjemkommunen, for eksempel hvis man har en sommerjobb på studiestedet. Da får man ta og registrere seg på studiekommunens hjemmesider og vente til man får et tilbud.

Her kan du se hvor du står i vaksinekøen: